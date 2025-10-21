Перейти до основного змісту
Рютте зустрінеться з Трампом у Вашингтоні: про що говоритимуть
Рютте зустрінеться з Трампом у Вашингтоні: про що говоритимуть

Юлія Кузьменко
Тетяна Козирєва
Валерія Пашко
Марк Рютте, Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп зустрічається з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 14 липня 2025 року. REUTERS/Nathan Howard

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон та поговорить із президентом Штатів Дональдом Трампом.

Робочий візит Рютте анонсовано на сайті Північноатлантичного альянсу.

Там мовиться, що поїздка Рютте відбудеться 21-22 жовтня 2025 року. Під час неї не заплановано пресконференції чи заяв для журналістів.

Згідно з інформацією від чиновника Білого дому для Суспільного, Дональд Трамп зустрінеться з генсеком НАТО завтра, в середу, 22 жовтня.

А посадовець НАТО в коментарі Суспільному уточнив теми, на які планують порозмовляти посадовці:

"Генеральний секретар перебуватиме у Сполучених Штатах, щоб обговорити різні аспекти, пов'язані з підтримкою НАТО України та зусиллями США, спрямованими на досягнення тривалого миру".

Чиновник альянсу також підтвердив нам, що зустрічі з пресою не передбачаються.

Нагадаємо, 14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. До цієї ініціативи долучилися вже 17 кран альянсу.

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

