Повітряні Сили уразили Брянський хімічний завод — Генштаб

Повітряні Сили разом у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими частинами Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод в Росії.
Про це повідомив Генеральний штаб.
Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, повідомили у Генштабі. Ракети змогли пройти протиповітряну оборону Росії.
"Брянський хімічний завод є важливою частиною ВПК країни-агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного палива, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України", — наголосили у Генштабі.
Результати ураження уточнюються.
11 жовтня головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що у вересні на території РФ ударами українських Сил оборони було уражено 70 об'єктів паливного та військового сектору. Зокрема перероблення нафти в Росії зменшили на 21%.