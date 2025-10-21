Перейти до основного змісту
Повітряні Сили уразили Брянський хімічний завод — Генштаб
РОСІЯУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуПовітряні силиГенштабПОДІЇСВІТВІЙНАЗброя і технології

Повітряні Сили уразили Брянський хімічний завод — Генштаб

Марія Патока
Розмір шрифту
Брянський завод
Брянський хімічний завод. Telegram

Повітряні Сили разом у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими частинами Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод в Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб.

Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, повідомили у Генштабі. Ракети змогли пройти протиповітряну оборону Росії.

"Брянський хімічний завод є важливою частиною ВПК країни-агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного палива, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України", — наголосили у Генштабі.

Результати ураження уточнюються.

11 жовтня головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що у вересні на території РФ ударами українських Сил оборони було уражено 70 об'єктів паливного та військового сектору. Зокрема перероблення нафти в Росії зменшили на 21%.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок