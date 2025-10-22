Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 жовтня, прибуде з візитом до Швеції та зустрінеться з прем'єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном.

Про це повідомила пресслужба шведського уряду.

Очікується, що під час зустрічі лідери обох держав обговорять війну Росії проти України та двосторонню оборонну співпрацю між Швецією та Україною.

На зустрічі також будуть присутні міністр енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебба Буш, очільниця МЗС Марія Мальмер Стенергард, міністр оборони Пол Йонсон та глава Міносвіти Сімона Мохамссон.

Після зустрічі Крістерссон Зеленський проведуть спільну пресконференцію, щоб зробити оголошення щодо експорту оборонної продукції.

Раніше повідомлялось, що 23 жовтня, український лідер, ймовірно, візьме участь у саміті Європейської Ради в Брюсселі. У коментарі Суспільному один з європейських посадовців не підтвердив участь Зеленського у цьому заході, але зазначив: "дійсно, є така можливість, адже голова Європейської Ради Антоніу Кошта запросив його".

20 жовтня в офісі британського прем'єр-міністра Кіра Стармера Суспільному повідомили, що у п’ятницю, 24 жовтня, у Лондоні за участі глави держави відбудеться засідання країн Коаліції охочих.

Останній саміт Коаліції охочих відбувся 4 вересня у Парижі. Тоді за його підсумками президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн об'єднання погодилися або відправити війська в Україну або надати засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на суші, морі або в небі. За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди.