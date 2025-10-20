У Воронезькій та Ростовській областях РФ заявили про атаку безпілотниками

Після півночі за київським часом губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що в Россошанському та Богучарському районах ППО виявила та знищила щонайменше 4 БпЛА.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Уламки БПЛА незначно пошкодили елемент промислової споруди", — додав він.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь в той самий час теж заявив про атаку безпілотників, яку відбиває протиповітряна оборона. Посадовець стверджує, що в місті Батайськ частково зруйнована стіна багатоповерхівки, уламки БпЛА впали в інші двори; у Ростові-на-Дону поранений місцевий житель; а в хуторі Недвигівка пошкоджена ЛЕП і немає світла.