21 жовтня — 1336-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії.
Головне на цей час:
- Унаслідок влучання дрона в енергетичний об'єкт північна частина Чернігівщини без електропостачання. В одній із громад пошкоджена критична інфраструктура.
- Засідання країн Коаліції охочих відбудеться в Лондоні у п’ятницю, 24 жовтня. У зустрічі також візьме участь президент України Володимир Зеленський.
- 25 із 27 країн Євросоюзу погодилися долучитись до спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
У Воронезькій та Ростовській областях РФ заявили про атаку безпілотниками
Після півночі за київським часом губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що в Россошанському та Богучарському районах ППО виявила та знищила щонайменше 4 БпЛА.
"За попередніми даними, постраждалих немає. Уламки БПЛА незначно пошкодили елемент промислової споруди", — додав він.
Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь в той самий час теж заявив про атаку безпілотників, яку відбиває протиповітряна оборона. Посадовець стверджує, що в місті Батайськ частково зруйнована стіна багатоповерхівки, уламки БпЛА впали в інші двори; у Ростові-на-Дону поранений місцевий житель; а в хуторі Недвигівка пошкоджена ЛЕП і немає світла.
Харків обстріляли КАБами
У Харкові було чутно серію вибухів, повідомляли кореспонденти Суспільного. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів на місто. Мер Ігор Терехов підтвердив, що Індустріальний район Харкова атакували російські КАБи. Деталі про наслідки обстрілу ще уточнюються.
О 0:16 міський голова написав, що в Харкові знову пролунали вибухи — щонайменше чотири. Попередньо, теж в Індустріальному районі.
КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному районі Харкова. Там семеро постраждалих. Також підтверджено удар по Немишлянському району.
"Це забере трохи часу": на якому етапі обговорення репараційної позики ЄС
Європейський Союз 23 жовтня обговорить використання заморожених російських активів для репараційного кредиту Україні. Хоча Угорщина проти компенсаційного механізму, Брюссель все ж прагне досягти одностайності про цей інструмент від усіх 27 держав-членів ЄС.
Про це Суспільному повідомив один із дипломатів Євросоюзу.
Наприкінці вересня стало відомо, що Європейська Комісія підготувала для України інструмент, який дозволить використання російських заморожених активів. Перше обговорення на рівні лідерів відбулося в Копенгагені 1 жовтня на неформальному саміті.
Тоді Угорщина виступила проти цього механізму, про що публічно говорив прем'єр-міністр Віктор Орбан. Застереження виникли й у Бельгії, де розташована фінансова інституція Euroclear, у якій зберігаються активи РФ. А втім, вона, за інформацією Суспільного, готова до конструктивної співпраці.
Бельгія хоче домогтися принципу повної солідарності від усіх держав-членів ЄС, поділився дипломат ЄС: "Необхідно мати юридично зобов'язувальний інструмент, щоб гарантувати, що якщо через 20 років будуть якісь судові позови, вони все одно будуть покриті механізмом повної солідарності. У параграфі 8 проєкту висновків саміту Європейської ради (23 жовтня — ред.) йдеться про солідарні гарантії".