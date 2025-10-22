У ЄС погодили 19-й пакет санкцій проти Росії

Країни Європейського Союзу (ЄС) досягли політичної згоди щодо 19-го пакета санкцій проти РФ. Це стало можливим після того, як остання держава-член, що мала застереження, погодилася їх зняти.

Про це Суспільному повідомили у Данському президентстві Ради ЄС.

У президентстві додали, що надійшло повідомлення від останньої держави-члена про зняття застережень. За інформацією Суспільного, йдеться про Словаччину. Раніше премʼєр-міністр Словаччини Робер Фіцо заявляв, що погодився підтримати новий пакет обмежень.

Наразі вже розпочато письмову процедуру формального затвердження. Очікується, що пакет буде ухвалено 23 жовтня до восьмої ранку, якщо за цей час не надійде нових заперечень.

Словацький дипломат повідомив Суспільному, що Словаччина зняла свої застереження щодо санкцій, оскільки всі її вимоги (щодо CO2, ETS2 та високих цін на енергоносії) були додані до висновків Європейської ради.

Раніше Суспільне повідомляло, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропустить дискусію щодо України 23 жовтня на саміті лідерів ЄС. В нього заплановані урочистості з нагоди річниці Угорської революції 1956 року. Він попросив прем'єр-міністра Фіцо представляти інтереси Угорщини.

Що відомо про 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. У новому пакеті пропонують запровадити санкції у сфері енергетики, фінансів та військових технологій:

Енергетика:

Заборона імпорту російського ЗПГ (зрідженого природного газу) на ринки ЄС. Заборона має набути чинності з січня 2027 року (на рік раніше, ніж у плані REPowerEU);

(зрідженого природного газу) на ринки ЄС. Заборона має набути чинності з січня 2027 року (на рік раніше, ніж у плані REPowerEU); Повна заборона транзакцій для "Роснафти" та "Газпромнафти";

Санкції проти 118 суден "тіньового флоту", що допомагають обходити нафтові обмеження;

Додатковий контроль за трейдерами (зокрема в Китаї).

Фінанси та криптовалюти:

Вперше – санкції проти криптоплатформ та транзакцій у криптовалюті, які Росія використовує для обходу обмежень;

та транзакцій у криптовалюті, які Росія використовує для обходу обмежень; Заборона платіжної системи "Мир" (для іноземних банків, що з нею співпрацюють);

(для іноземних банків, що з нею співпрацюють); Санкції проти банків у РФ та третіх країнах, які допомагають обходити санкції.

Військові технології та експорт:

Внесення до "чорних списків" 45 компаній (у РФ та третіх країнах), які підтримують російський ВПК;

Особливий акцент на забороні експорту технологій для виробництва дронів.

26 вересня стало відомо, що Словаччина висловила заперечення щодо окремих пунктів у 19 пакеті санкцій, а саме щодо енергетики та автомобільного ринку. Проте 22 жовтня премʼєр-міністр Робер Фіцо заявляв про підтримку його санкційного пакету.