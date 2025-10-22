Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що зброя на перші кілька мільярдів доларів для України вже відправлені зі США за кошти союзників. Він також повідомив, що планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом його "ідеї щодо повного миру" в Україні.

Про це Марк Рютте заявив під час спілкування з журналістами у Вашингтоні, яку транслював телеканал C-SPAN.

За словами генсека НАТО, європейські союзники збільшують витрати на забезпечення безпеки України "після довготривалого припинення вогню або мирної угоди".

"Я побачусь з президентом сьогодні пізніше. Ми обговоримо, як НАТО може допомогти в реалізації його ідеї щодо повного миру в Україні після його успіху в Газі", — сказав Рютте.

Рютте 22 жовтня відвідає Білий дім вчетверте за другий термін президента США Дональда Трампа. Представник НАТО розповів Суспільному, що у контексті загострення військової напруженості між Росією та європейськими членами НАТО, Рютте обговорить питання, пов'язані з підтримкою України з боку НАТО та зусиллями США щодо досягнення міцного миру.

Рютте має намір представити Трампу 12-пунктний мирний план, розроблений Європою та Україною. Він передбачає припинення вогню на основі поточних ліній фронту, повернення депортованих дітей та обмін полоненими. Також він містить гарантії безпеки для України, фонд відновлення після війни та чіткий шлях для України до вступу до ЄС, а також посилення економічного тиску на Росію та збільшення військової допомоги Києву.

Відповідаючи на запитання, чи свідчить його зустріч із Трампом про нібито "провал" зустрічі американського президента із Зеленським 17 жовтня, Рютте сказав: "Ні, зовсім ні. Це було заплановано заздалегідь".

Він додав, що листувався з Трампом "після величезного успіху в Газі", і вони домовилися про зустріч у Вашингтоні.

"Це була хороша зустріч, це була успішна зустріч", — додав генсек, коментуючи зустріч Трампа і Зеленського.

Рютте також повідомив журналістам, що НАТО "оновлено та активізовано" після переобрання Трампа в січні, і що президент США "вивів з глухого кута" відносини з Володимиром Путіним під час телефонної розмови в лютому цього року, коли став президентом США.

14 липня 2025 року США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. До цієї ініціативи долучилися щонайменше 17 кран альянсу.

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.