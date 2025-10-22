Зеленський прилетів до Норвегії та зустрівся з прем'єром країни Стере

Президент Володимир Зеленський у середу, 22 жовтня, прилетів до Норвегії.

Про це повідомила пресслужба норвезького уряду.

Зеленського у військовому аеропорту "Ґардермуен" зустрів прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере. Їхня розмова пройде на летовищі через обмеження в часі.

"Я щиро вітаю президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську. Норвегія підтримує Україну в її прагненні до міцного та справедливого миру, якого заслуговує український народ", — заявив глава уряду Норвегії.

Разом із главою держави до Норвегії прибули його дружина, перша леді Олена Зеленська, та міністр закордонних справ Андрій Сибіга, які залишаться в Осло на кілька днів.

Також сьогодні президент відвідає Швецію та зустрінеться з прем'єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном. Очікується, що під час зустрічі лідери обох держав обговорять війну РФ проти України та двосторонню оборонну співпрацю між Швецією та Україною.

Раніше повідомлялось, що 23 жовтня, Володимир Зеленський, ймовірно, візьме участь у саміті Європейської Ради в Брюсселі. У коментарі Суспільному один з європейських посадовців не підтвердив участі Зеленського в цьому заході, але зазначив: "дійсно, є така можливість, адже голова Європейської Ради Антоніу Кошта запросив його".

20 жовтня в офісі британського прем'єр-міністра Кіра Стармера Суспільному повідомили, що у п’ятницю, 24 жовтня, у Лондоні за участі глави держави відбудеться засідання країн Коаліції охочих.

Останній саміт Коаліції охочих відбувся 4 вересня у Парижі. Тоді за його підсумками президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн об'єднання погодилися або відправити війська в Україну, або надати засоби для підтримки сил коаліції для створення безпеки на суші, морі або в небі. За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди.