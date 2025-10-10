Швеція інвестує в посилення можливості боротьби з безпілотниками

Уряд Швеції виділяє понад 5 мільярдів шведських крон для зміцнення збройних сил країни в боротьбі з безпілотниками та розширення можливостей винищувачів JAS 39 Gripen.

Про це йдеться на сайті уряду Швеції.

На протидію безпілотним системам виділять 3,5 мільярди крон. Ці гроші будуть використані для закупівлі зброї та датчиків для боротьби з ворожими дронами. Вони включають пристрої попередження та глушилок різних типів.

На покращення технічних можливостей винищувачів JAS 39 Gripen виділять 1,5 мільярда крон.

"Уряд зараз вживає заходів для швидкого впровадження можливостей боротьби з дронами та підвищення їхньої доступності на наших винищувачах. Потреба в нових можливостях боротьби з дронами є великою, і ми зараз забезпечуємо скорочення періоду впровадження на 8 років", – сказав міністр оборони Пол Йонсон.

Дрони та літаки над Європою

У ніч на 10 вересня Польща підіймала небо свої літаки, щоб знищити російські дрони, які зайшли в повітряний простір країни, зокрема і з Білорусі. Туск повідомляв, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір.

19 вересня три російські винищувачі впродовж 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії.

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів.

Невідомі дрони виявляли за останній місяць над Норвегією, зокрема над військовою авіабазою Ерланд та аеропортом; над аеропортом "Обльорг" та військовими об'єктами в Данії; над Швецією.

У ніч на 26 вересня над німецькою землею Шлезвіг-Гольштейн зафіксували кілька дронів.

Пізно вечері 2 жовтня в аеропорту німецького міста Мюнхен обмежили, а потім і зовсім призупинили польоти через те, що помітили дрони над об'єктом.

Що відомо про дрони над скандинавськими країнами

22 вересня у Копенгагені (Данія) закривали аеропорт "Каструп" через 2–3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Один літак здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00.

У ніч на 25 вересня закривали аеропорт Ольборг, який також є військовою базою, через появу дронів. Кількість і тип дронів невідомі. Порушення вплинуло на роботу збройних сил. Дрони летіли з увімкненими вогнями, їхня кількість і тип залишаються невідомими.

У Мальме (Швеція) теж помічали безпілотники у повітряному просторі 22 вересня, в той час, коли Данія закривала свій повітряний простір через проліт дронів.

У Осло (Норвегія): зафіксували дрони над військовим об’єктом — фортецею Акерсгус — та аеропортом "Ґардермуен". Його закривали. Поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявляв, що навесні та влітку 2025 року Росія тричі порушувала повітряний простір країни.