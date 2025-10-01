Поблизу норвезького аеропорту помітили дрон

У вівторок, 30 вересня, біля аеропорту в місті Бреннейсунн у Норвегії помітили дрон. Поліція не виявила, хто керував цим об'єктом.

Про це інформує суспільний мовник Норвегії NRK.

Увечері 30 вересня в диспетчерській вежі аеропорту Бреннейсунн працівники помітили безпілотник та викликали поліцію. Один рейсовий літак був перенаправлений, аеропорт закрили на ніч. Поліція провела пошуки, але вони не дали результатів.

"Ми завершили пошуки з тими поліцейськими ресурсами, які мали в цьому районі. Ми спостерігали за дроном у повітрі, але не змогли локалізувати пілота, пов'язаного з цим дроном. Тому після пошуків ми завершили роботу на місці", — сказав представник поліцейського округу Нурланн Мортен Серенсен у коментарі NRK.

Речниця аеропорту Avinor Кароліне Персен повідомила NRK, що останній літак приземлився за розкладом, аеропорт закритий на ніч і відкриється вранці 1 жовтня за звичним розкладом.

29 вересня ввечері працівники газодобувної платформи Sleipner A в Норвегії помітили дрон над родовищем, який спостерігав за ними. Керівник операцій Роджер Літлатун підтвердив, що розпочато внутрішнє розслідування. А на вихідних 25-26 вересня через дрони в країні було порушене авіасполучення.

27 вересня стало відомо, що у Норвегії над військовою авіабазою Ерланд пролітали безпілотники.

Дрони літали над авіабазою протягом двох годин, а потім зникли.

Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що навесні та влітку цього року Росія тричі порушувала повітряний простір країни.

Після цього норвезька влада "безпосередньо та чітко" обговорила ці інциденти з російською владою "з метою зменшення ризику непорозумінь та ескалації".

22 вересня увечері в столиці Норвегії — Осло над військовим об’єктом фортеці Акерсгус помітили дрони. Пізніше поліція повідомила про затримання двох громадян Сінгапуру, яких підозрюють у причетності до інциденту.