У Данії знов закривали той самий аеропорт, що й напередодні: яка причина

Близько до півночі четверга, 25 вересня, аеропорт Ольборг" в Данії ненадовго закрили через імовірну загрозу БпЛА. Дрони тут були минулої ночі.

Про це повідомляє канал TV 2 та поліція.

Черговий офіцер поліції Північної Ютландії Крістіан Тілстед у коментарі TV 2 пояснив: є повідомлення про те, що в цьому районі було помічено безпілотник, і тому повітряний простір було закрито. Працівники вимушені були перенаправити в інші локації два рейси, що мали приземлитися в "Ольбергу" й летіли з Фарерських островів та Копенгагена.

Небо над аеропортом знову відкрили приблизно за годину. "Ми ретельно дослідили місцевість, і нічого не знайшли", — сказав Тілстед.

Порушення повітряного простору Данії у ніч проти 25 вересня

Аеропорт "Ольборг" на півночі Данії в ніч з 24 на 25 вересня був закритий через дрони в його повітряному просторі.

Як заявив міністр оборони Данії, у середу ввечері та всю ніч дрони літали навколо низки данських аеропортів та військових об'єктів. За його словами, "це точно не схоже на збіг обставин". За його словами, це гібридна атака з використанням різних типів дронів, хоча й не було прямої військової загрози для Данії.

Після цього інциденту уряд Данії готує законопроєкт, який дасть власникам критичної інфраструктури ширші повноваження, щоб ті нейтралізували дрони.

Наступного тижня (з 29 вересня) лідери ЄС у Копенгагені обговорять порушення дронами повітряного простору Данії та інших країн.