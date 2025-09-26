Над північними землями Німеччини помітили дрони

Після інцидентів у Данії над землею Шлезвіг-Гольштейн (Німеччина) помітили кілька дронів. Місцева поліція та федеральні органи посилили заходи безпеки і розслідують можливе шпигунство.

Про це повідомляють гамбурзький мовник NDR та німецька щотижнева газета Die Zeit.

У ніч на 26 вересня над Шлезвіг-Гольштейном зафіксували кілька дронів. Міністр внутрішніх справ Сабіна Зюттерлін-Вак заявила, що наразі розслідується підозра на шпигунство. Міністерство веде "інтенсивні та постійні переговори" з федеральним урядом і Бундесвером, а земельна поліція посилює захист від дронів у координації з іншими північними землями. Конкретні дані про кількість дронів та місця їх прольотів наразі не розголошують.

"Звідки взялися дрони та що стоїть за їхніми прольотами, залишається незрозумілим. Усі органи влади дуже пильні, а ситуація з безпекою не змінилася", — заявила Зюттерлін-Вак.

Земля Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини. Google Maps

У Шлезвіг-Гольштейні вже фіксували кілька подібних інцидентів. На початку місяця спецпідрозділи поліції замкнули вантажне судно на Кільському каналі, яке нібито слугувало базою для дронів. 26 серпня дрон запустили з його борту для розвідки та фотографування за допомогою військово-морського судна.

Раніше, у січні та серпні 2024 року, дрони кілька разів пролітали над авіабазою Patriot у Швезінгу та критичною інфраструктурою в Брунсбюттелі. Розслідування попередніх випадків не встановило винного.

Що відомо про дрони над скандинавськими країнами

22 вересня у Копенгагені (Данія) закривали аеропорт Каструп через 2–3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Один літак здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00.

У ніч на 25 вересня закривали аеропорт Ольборг, який також є військовою базою, через появу дронів. Кількість і тип дронів невідомі. Порушення вплинуло на роботу збройних сил. Дрони летіли з увімкненими вогнями, їхня кількість і тип залишаються невідомими.

У Мальме (Швеція) теж помічали безпілотники у повітряному просторі 22 вересня, в той час, коли Данія закривала свій повітряний простір через проліт дронів.

У Осло (Норвегія): зафіксували дрони над військовим об’єктом — фортецею Акерсгус — та аеропортом Гардермуен. Його закривали. Поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявляв, що навесні та влітку 2025 року Росія тричі порушувала повітряний простір країни.