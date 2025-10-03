Аеропорт Мюнхена закривався через дрони

Пізно вечері 2 жовтня в аеропорту німецького міста Мюнхен обмежили, а потім і зовсім призупинили польоти через те, що помітили дрони над об'єктом.

Про це повідомила пресслужба аеропорту.

Через безпекові обмеження 17 рейсів не змогли вилетіти з Мюнхена, потерпіли майже 3000 пасажирів. Ще 15 рейсів, що прибували, були перенаправлені до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта.

Аеропорт Мюнхена у співпраці з авіакомпаніями допоміг пасажирам в залах очікування: для людей встановили ліжка, видали ковдри, напої та закуски, зазначають працівники мюнхенського аеропорту.

Співробітник служби підтримки пасажирів сказав у коментарі CNN: "Деякі рейси все ще очікують на виліт, інші скасовано. Все під контролем, і аеропорт має знову відкритися о 5 ранку".

Поліція поки ніяк не коментувала події, деякі журналісти відправили їй запит.

Дрони та літаки над Європою

У ніч на 10 вересня Польща підіймала свої літаки, щоб знищити російські дрони, які зайшли у повітряний простір країни, зокрема і з Білорусі. Туск повідомляв, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір.

19 вересня три російські винищувачі впродовж 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії.

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів.

Невідомі дрони виявляли за останній місяць над Норвегією, зокрема над військовою авіабазою Ерланд та теж аеропортом; над аеропортом "Обльорг" та військовими об'єктами в Данії; над Швецією.

У ніч на 26 вересня над німецькою землею Шлезвіг-Гольштейн зафіксували кілька дронів.