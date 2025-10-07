"Томагавки" для України і шатдаун у США: головні новини ранку 7 жовтня

У США все ще не працює уряд, Росія другий вечір поспіль обстрілювала Харків, президент Дональд Трамп "певною мірою" ухвалив рішення про ракети Tomahawk для України, міністр оборони Франції пішов з посади через день після призначення, суд вивчає єдину апеляцію в справі Жизель Пеліко — Суспільне зібрало головні новини ранку вівторка, 7 жовтня.

Трамп якоюсь мірою "ухвалив рішення" про ракети Tomahawk для України

Президент США Дональд Трамп 6 жовтня заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення про постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Він додав, що перед остаточним рішенням хотів би знати, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх запускатимуть: "Я ставитиму запитання. Я не хочу бачити ескалацію".

Контекст: раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за Трампом. Перед тим американське медіа Axios заявляло, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом просив його надати Києву Tomahawk.

Обстріл Харкова

Повітряну тривогу в Харкові та Харківському районі оголосили о 19:03 6 жовтня. З 22:32 до 23:03 в місті пролунало 25 вибухів, повідомив міський голова Ігор Терехов. Росія завдала 25 ударів "шахедами", усі — по Немишлянському району, йдеться у повідомленні мера з посиланням на Ситуаційний центр. Внаслідок ударів у місті спалахнули пожежі. У частині міста почалися перебої з електрикою.

Контекст: армія РФ атакує місто вже другий вечір поспіль. 5 жовтня з близько 22:44 до 23:10 у Харкові було чути 15 вибухів. Під ударами російських дронів попередньо перебували Новобаварський район та передмістя. Пошкоджені будинки у приватному секторі. Ще один вибух пролунав о 23:30. Троє людей отримали гостру реакцію на стрес.РФ.

Сенат США знов не проголосував за відновлення роботи уряду

Сенат США 6 жовтня знову не зміг проголосувати законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, аби зупинити шатдаун, який триває вже шосту добу. Керівна партія США, республіканці, знову подала законопроєкт, щоби зупинити шатдаун. Для його підтримки потрібно було 60 голосів у Сенаті, але підтримали ініціативу тільки 52 законодавці. Президент Дональд Трамп заявив, що готовий обговорити з демократами охорону здоров'я.

Контекст: 1 жовтня о 7:00 за київським часом уряд США вперше з 2019 року призупинив свою роботу. Це відбулось після того, як Конгрес та Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування. Усе тому, що демократи в тимчасовому плані фінансування уряду хочуть врахувати субсидії на охорону здоров'я, аби в американців був доступ до якісної медицини за невисоку оплату.

Міністр оборони Франції подав у відставку

Міністр оборони Франції Бруно Ле Мер подав у відставку. Він пробув на посаді лише один день. Президент Франції Емманюель Макрон прийняв відставку урядовця. Політик пояснив своє рішення тим, що його призначення викликало реакції, які заважали роботі державних інституцій. "Я сподіваюся, що це рішення дозволить відновити переговори з метою формування нового уряду, який потрібен Франції", — написав Ле Мер в Х.

Контекст: 6 жовтня у відставку подав премʼєр-міністр Франції Себастьян Лекорню. Серед причин — непорозуміння з іншими політичними силами та те, що "склад уряду в межах Єдиного ядра не був гнучким", що призвело до "пробудження певних партійних апетитів" на тлі майбутніх президентських виборів. Лекорню пропрацював на посаді прем’єр-міністра менш як місяць.

Суд розглядає єдину апеляцію, яку подав засуджений у справі Жизель Пеліко

У понеділок, 6 жовтня, почався розгляд апеляції одного із 51 засуджених у резонансній справі про зґвалтування Жизель Пеліко. Вирок оскаржив лише 44-річний будівельник Хусаметтін Д., якому призначили 9 років ув'язнення. Фігурант заперечує намір зґвалтування і заявляє, що чоловік Жизель, Домінік, ввів його в оману — той не знав, що жінка перебувала під дією наркотиків. На засідання прийшла і сама Пеліко.

Контекст: у грудні 2024 року ухвалили вироки чоловікові Жизель — Домініку Пеліко, а також ще 50 чоловікам у віці від 26 до 74 років, які у період із 2011 по 2022 роки зґвалтували Жизель понад 90 разів. Жизель Пеліко наполягла на тому, щоб медіа використовували її повне ім'я, попри поширену практику його приховувати, аби захистити жертву насилля. Вона також захотіла, аби судові засідання відбувалися у відкритому режимі. Свою позицію жінка пояснила бажанням розповісти світові про злочини.