Трамп каже, що "ухвалив рішення", чи постачати Україні ракети Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "певною мірою" ухвалив рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Про це він сказав 6 жовтня в Білому домі, йдеться в трансляції.

Він додав, що перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скеровуватимуть.

"Я ставитиму запитання. Я не хочу бачити ескалацію", — сказав Трамп.

Він вкотре зазначив, що це "жахлива війна", де гинуть 5-8 тисяч людей щотижня і ця війна ніколи б не мала починатися.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за американським лідером Дональдом Трампом.

Перед тим американське медіа Axios заявляло, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у вівторок на полях Генасамблеї ООН звернувся до президента Трампа з проханням надати Україні ракети "Томагавк".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президент України Зеленський та президент США Трамп обговорювали зняття будь-яких табу на постачання зброї Україні під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має свою далекобійну зброю для відповідей на атаки Росії. Так він прокоментував заяви у медіа щодо запиту України до президента США Трампа передати ракети Tomahawk.