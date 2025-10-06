Міністр оборони Франції подав у відставку вслід за премʼєром

Міністр оборони Франції Бруно Ле Мер подав у відставку. Він був на посаді один день. Раніше у відставку подав премʼєр-міністр Франції Себастьян Лекорню, який був на посаді менш як місяць.

Про це Бруно Ле Мер повідомив у соцмережі X.

Бруно Ле Мер пояснив своє рішення тим, що його призначення викликало реакції, які заважали роботі державних інституцій.

"Я сподіваюся, що це рішення дозволить відновити переговори з метою формування нового уряду, який потрібен Франції. Моє зобов'язання служити Франції та французькому народу завжди буде керуватися турботою про загальні інтереси та державу", — повідомив Бруно Ле Мер.

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв відставку міністра оборони.

Бруно Ле Мера призначили на посаду 5 жовтня ввечері. 6 жовтня премʼєр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав у відставку. Він назвав три причини своєї відставки. По-перше, він критикував політичні партії, які "іноді вдавали, що не бачать змін і глибокого розриву, викликаного невикористанням статті 49.3", яка дозволяє ухвалювати закони без голосування.

По-друге, він заявив, що був готовий до компромісу, але "кожна політична партія хоче, щоб інша партія повністю прийняла її платформу". А по-третє, Лекорню констатував, що "склад уряду в рамках Єдиного ядра не був гнучким", що призвело до "пробудження певних партійних апетитів" на тлі майбутніх президентських виборів.

Лекорню пробув на посаді прем’єр-міністра менш як місяць, його призначив президент Франції 9 вересня. Того ж дня у відставку пішов попередній прем’єр Франсуа Байру.