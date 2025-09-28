Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за американським лідером Дональдом Трампом.

Про це він заявив в інтерв’ю FoxNews.

"Я хотів, щоб ми, Сполучені Штати, припинили вкладати гроші та зброю в такий далекий конфлікт, особливо коли я відчував, що європейці, за всієї поваги до них, насправді не несуть справедливу частку тягаря. Завдяки керівництву президента зараз європейці купують зброю у США, а не отримують її від нас безпосередньо. А якщо йдеться про "Томагавки", остаточне рішення з цього питання ухвалить президент", — сказав Венс.

За його словами, Трамп діятиме в інтересах США, і це є ключовим принципом його зовнішньої та оборонної політики.

"Той самий підхід ми застосовуємо при відповіді на запитання про "Томагавки". Я надам слово президенту, але я знаю, що наразі ми обговорюємо це питання", — додав Венс.

Раніше американське медіа Axios заявляло, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у вівторок на полях Генасамблеї ООН звернувся до президента Трампа з проханням надати Україні ракети "Томагавк".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президент України Зеленський та президент США Трамп обговорювали зняття будь-яких табу на постачання зброї Україні під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.