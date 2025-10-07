Сенат США 6 жовтня знову не зміг проголосувати законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, аби зупинити шатдаун, який триває вже шосту добу. Президент Дональд Трамп заявив, що готовий обговорити з демократами охорону здоров'я — через субсидії на неї партія не хоче голосувати проти шатдауну.

Про невдале голосування повідомляють медіа CNN та Guardian, а Трамп про свою готовність на угоду повідомив у Truth Social та під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Керівна партія США, республіканці, знову подала законопроєкт, щоби зупинити шатдаун. Для його підтримки потрібно було 60 голосів у Сенаті, але підтримали ініціативу тільки 52 законодавці.

До цього Трамп в Овальному кабінеті казав: "Зараз ми ведемо переговори з демократами, які можуть привести до дуже позитивних результатів. Ми розмовляємо з демократами, і щодо охорони здоров’я можуть статися дуже хороші речі".

Потім у своїй соцмережі президент написав: "Я радий співпрацювати з демократами над їхньою провальною політикою в галузі охорони здоров'я або будь-чим іншим, але спочатку вони повинні дозволити нашому уряду відновити роботу".

Трамп вважає, що з вини Демократичної партії уряд Сполучених Штатів зупинено саме в розпал "одного з найуспішніших економічних періодів".

А проте лідер демократів у Сенаті Чак Шумер спростував, що між партіями тривають переговори щодо охорони здоров'я.

"Заява Трампа не відповідає дійсності, але якщо він нарешті готовий співпрацювати з демократами, ми будемо готові до переговорів", — зазначив Шумер.

Нагадаємо, 1 жовтня о 7:00 за київським часом уряд США вперше з 2019 року призупинив свою роботу. Це відбулось після того, як Конгрес та Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування. Усе тому, що демократи в тимчасовому плані фінансування уряду хочуть врахувати субсидії на охорону здоров'я, аби в американців був доступ до якісної медицини за невисоку оплату.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун" або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у США починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.