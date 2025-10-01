Вперше з 2019 року: У США розпочався урядовий шатдаун

Уряд США вперше з 2019 року призупинив свою роботу. Це відбулось після того, як Конгрес та Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування.

Про це пише Reuters та Bloomberg.

"У середу уряд США частково припинив роботу через глибокі партійні розбіжності, які завадили Конгресу та Білому дому досягти домовленості щодо фінансування. Це спричинило початок потенційно тривалого й виснажливого протистояння, яке може призвести до втрати тисяч федеральних робочих місць", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, призупинення роботи уряду розпочалося через кілька годин після того, як Сенат відхилив тимчасовий законопроєкт щодо скорочення витрат, який дозволив би продовжити діяльність уряду до 21 листопада. Демократи виступили проти документа через відмову республіканців подовжити дію медичного страхування для мільйонів американців, термін якого спливає наприкінці року. Республіканці наполягають, що це питання слід розглядати окремо.

Bloomberg зазначає, що через конфлікт між республіканцями та демократами щодо субсидій на охорону здоров’я, який сторони також використовують як елемент передвиборної гонки напередодні виборів до Конгресу в 2026 році, поточний "шатдаун може затягнутися, разом із економічними наслідками".

Зокрема, якщо припинення роботи уряду триватиме три тижні, рівень безробіття може зрости до з 4,3% до 4,7%.

Крім того, видання припускає, що адміністрація Трампа може використати "шатдаун" для масових звільнень федеральних працівників після тимчасових відпусток, що стосуватиметься близько 750 тисяч держслужбовців. Це може погіршити економічні наслідки закриття уряду і поширити їх за його межі.

Нагадаємо, Сенат Сполучених Штатів 30 вересня не зміг ухвалити тимчасове фінансування уряду.

Демократи в Сенаті заблокували ухвалений Палатою представників республіканців тимчасовий законопроєкт, який би продовжив поточний рівень фінансування на 7 тижнів. Результат голосування: 55 "проти" та 45 "за".

Цей план не включав вимогу демократів щодо збільшення субсидій на охорону здоров'я. Термін цих субсидій закінчується цьогоріч, в США не підтримали пропозицію Демократичної партії продовжити їх. Республіканці вважають, що це питання слід розглядати окремо.

Очільник демократів (які нині в меншості) в Сенаті Чак Шумер звинуватив республіканців у "втягуванні Америки в локдаун", адже через скасування субсидій близько 20 мільйонам американців незабаром можуть підвищити страхові тарифи, якщо республіканці нічого не вдіють з субсидіями.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун", або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у Штатах починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.

Чи були шатдауни раніше

За останні пів століття в США сталося 20 шатдаунів, які тривали принаймні один день.

Призупинення роботи уряду — якщо воно таки станеться — буде не вперше навіть для Трампа. Під час свого першого президентського терміну він зіткнувсяз найдовшим за 40 років шатдауном, який тривав 35 днів — з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019-го. До слова, тоді так трапилося через ідею Трампа будувати стіну на кордоні з Мексикою: демократи не підтримували фінансування проєкту, тому в Конгресі не змогли вчасно домовитися.

Постраждали 800 000 федеральних працівників та 9 департаментів (торгівлі, внутрішньої безпеки, юстиції, транспорту, житлово-комунальних послуг і містобудування тощо). Республіканці врешті здалися й облишили фінансування стіни. Після цього випадку шатдаунів не допускали й до сьогодні.