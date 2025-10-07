У понеділок, 6 жовтня, почався розгляд апеляційного суду у справі одного із 51 засуджених у справі Жизель Пеліко. 72-річну жінку роками ґвалтував її чоловік та приводив для цього інших. Справа стала резонансною у Франції.

Про суд повідомляють CNN та BFM TV.

На апеляцію в цій справі подав лише 44-річний будівельник Хусаметтін Д., якому признчили 9 років ув'язнення. Він залишається на свободі до винесення вироку. Апеляційний суд щодо нього працює в місті Нім, голова суду — Крістіан Паста.

Обвинувачений прибув у масці й темних окулярах, журналісти помітили, що він виглядав кволим і спирався на милицю.

Хоча чоловік завжди визнавав, що в ніч з 28 на 29 червня 2019 року в Мазані мав статевий акт із Жизель Пеліко, проте він заперечує сам намір зґвалтування і заявляє, що Домінік ввів його в оману і Хусаметтін не знав, що Жизель перебувала під дією наркотиків.

Хусаметтін Д., один із 51 осіб, засуджених у справі про зґвалтування француженки Жизель Пеліко, сидить у судовій залі в перший день слухання апеляції, місто Нім, Франція, 6 жовтня 2025 року. REUTERS/Alexandre Dimou

"Я тут, бо ніколи не хотів зґвалтувати цю жінку. Я надто поважаю її", — сказав підсудний.

На засідання прийшла і сама Жизель Пеліко. Це перша її така публічна поява з грудня 2024 року, коли оголошували вироки всім фігурантам її справи. Жінку зустріли оплесками, словами "Дякую" та підбадьорливими вигуками, вона тиснула руки активістам.

Суть справи будуть розглядати 7 жовтня, а вирок апеляційного суду очікується в четвер, 9 жовтня.

Деталі справи Жизель Пеліко

У грудні 2024 року ухвалили вироки чоловікові Жихель — Домініку Пеліко, а також ще 50 чоловікам у віці від 26 до 74 років, які у період із 2011 по 2022 роки зґвалтували Жизель понад 90 разів. Серед заарештованих є депутат місцевої ради, журналіст, колишній поліціянт, тюремний охоронець, військовий, пожежник і державний службовець. Вони отримали від 5 до 13 років в'язниці.

Деякі фігуранти справи оскаржують обвинувачення, стверджуючи, що вважали пару французів свінгерами, а акти насильства "втіленням сексуальних фантазій, на які давала згоду Жизель".

Жизель Пеліко наполягла на тому, щоб медіа використовували її повне ім'я, попри поширену практику його приховувати, аби захистити жертву насилля. Вона також захотіла, аби судові засідання відбувалися у відкритому режимі. Свою позицію жінка пояснила бажанням розповісти світові про злочини.

А у березні їхня донька, Керолайн Даріан, подала до суду на батька. Жінка вважає, що батько давав їй заспокійливі препарати та завдавав сексуального насильства або ґвалтував протягом приблизно 10 років між 2010 і 2020 роками, коли їй було близько 30.

Серед записів, які зберіг чоловік, були фото його оголеної доньки. Вона розповіла суду, що на двох кадрах лежала без свідомості на ліжку в спідньому. Домінік на суді повторював, що "ніколи не чіпав свою доньку", однак Керолайн заявила, що той уже "неодноразово брехав".