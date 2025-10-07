Орбан заявив, що Зеленський шантажує угорців у питанні вступу в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закинув президенту України Володимиру Зеленському, що той використовує "тактику морального шантажу", аби Будапешт підтримав війну та вступ України в Європейський Союз.

Про це Орбан написав на платформі Х.

"Він [Зеленський] знову використовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб змусити країни підтримати його військові дії. Шановний пане президенте, з усією повагою, Угорщина не має морального обов'язку підтримувати вступ України до ЄС", ідеться в дописі глави угорського уряду.

Орбан додав, що Зеленський нібито "хоче вирішувати, що краще для угорців", і щоб змінити думку країни, не потрібно вести "медіакампанію" проти Угорщини.

Він нагадав, що, згідно з законами ЄС, рішення про нове членство тієї чи іншої країни ухвалюється державами-членами одностайно.

Віктор Орбан знову згадав про червневий консультативний референдум, який показав, що більшість угорців проти членства України в ЄС.

Що відомо про політику Угорщини щодо України

27 червня 2025 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "невизначеним утворенням". Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б "стан війни" ЄС із Росією та війну на території Угорщини.

Віктор Орбан не вперше робить дискримінаційні заяви в бік України. Так, Орбан назвав Україну "буферною державою". Крім того, заявив, що Україна "становить дуже серйозну загрозу Угорщині".

Також на початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики, у яких стверджують, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС означатиме, що "українська мафія безперешкодно прийде до Угорщини". У відео фігурують президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Так уряд Віктора Орбана закликав угорців прийти на референдум щодо вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не давав дозволу на використання його обличчя для політичної кампанії Віктора Орбана.

Уряд Угорщини розіслав громадянам країни лист, у якому прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

Орбан заявляв, що 95% угорців проти членства України у ЄС, за результатами референдуму, який проходив у країні з квітня по червень 2025 року. Всього у референдумі взяли участь 2 мільйони угорців. Населення Угорщини становить понад 9,5 мільйона осіб. 29% зареєстрованих виборців в Угорщині взяли участь у консультативному референдумі щодо вступу України до ЄС.

Будапешт блокує відкриття кластерів для переговорів про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".

У вересні 2025 року Угорщина звинуватила Україну у нібито обмеженні прав угорської громади у Закарпатській області та почала вимагати "виправити це", інакше Угорщина продовжить блокувати відкриття переговорних кластерів про членство України у ЄС.