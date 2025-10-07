Делегації Ізраїлю та палестинського угруповання ХАМАС ввечері 6 жовтня почали непрямі перемовини в Єгипті. Президент США Дональд Трамп вважає, що ХАМАС бажає дійти згоди на припинення вогню та повернення ізраїльських заручників.

Про це він сказав 6 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів в Білому домі.

"Я не можу назвати жодної країни, яка б негативно ставилася до цього. Ось чому це має статися. Я маю на увазі, що всі хочуть, щоб це сталося. І коли всі, я думаю, включно з ХАМАСом, хочуть, щоб це сталося, то це й станеться", — зазначив Трамп.

Лідер Сполучених Штатів додав, що ХАМАСівці погодилися на "дуже важливі речі", а прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху "був дуже позитивним щодо угоди".

Непрямі переговори між ізраїльськими та палестинськими перемовниками розпочалися в понеділок, 6 жовтня, ввечері в Єгипті. Мета перемовин — укласти умову про припинення вогню в Секторі Гази на основі плану Трампа з 20 пунктів. За словами офіційного представника, з яким поспілкувався канал CNN, переговори триватимуть "кілька днів" за участю посередників із США, Катару, Єгипту та Туреччини. Трамп же закликав сторони "діяти швидко".

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль, протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

у Газі знищать всю військову інфраструктуру, включно з тунелями, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

за умови відновлення та реформ Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

Якщо ХАМАС відмовиться підтримати пропозицію президента США Трампа, то військова операція Ізраїлю в Секторі Гази триватиме.

3 жовтня угруповання ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

5 жовтня Трамп заявив, що Ізраїль погодився на “початкову лінію відведення” своїх військ у Секторі Гази, і цей план уже передано руху ХАМАС.