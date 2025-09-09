Макрон обрав ексміністра оборони Себастьєна Лекорню новим премʼєром Франції

Президент Франції Еммануель Макрон обрав ексміністра оборони Себастьєна Лекорню новим премʼєр-міністром Франції. Експремʼєр-міністр Франції Франсуа Байру подав у відставку 9 вересня.

Про це повідомляє Le Monde.

За даними видання, Себастьєн Лекорню обере кандидатів у свій уряд та представить їх президенту Франції лише після консультацій з партіями у парламенті Франції. Про це Себастьєна Лекорню попросив особисто Еммануель Макрон. Це необхідно для прийняття бюджету на наступний рік.

"Після цих обговорень новий прем’єр-міністр має запропонувати склад уряду президенту Республіки", — повідомили у Єлисейському палаці.

Себастьєн Лекорню стане 5 премʼєр-міністром Франції після переобрання Еммануель Макрона президентом країни на другий термін у 2022 році.

У Франції президент призначає премʼєр-міністра без ухвалення цього рішення парламентом країни. Але парламент у будь-який момент може подати на голосування рішення щодо вотуму недовіри до уряду. Тоді премʼєр-міністр має подати у відставку разом зі своїм кабінетом.

Себастьєн Лекорню дотримувався політики Франції з підтримки України. Так 17 травня він заявляв, що Європі важливо посилити українську армію в середній та довгостроковій перспективі.

6 червня Себастьєн Лекорню повідомляв, що французькі компанії в галузі автомобілебудування та оборони вироблятимуть дрони на території України.