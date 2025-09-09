Перейти до основного змісту
Макрон обрав ексміністра оборони Себастьєна Лекорню новим премʼєром Франції
Макрон обрав ексміністра оборони Себастьєна Лекорню новим премʼєром Франції

Марія Патока
Себастьєн Лекорню
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню прибуває до Єлисейського палацу в день саміту «Коаліції бажаючих» у Парижі, Франція, 4 вересня 2025 року. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Франції Еммануель Макрон обрав ексміністра оборони Себастьєна Лекорню новим премʼєр-міністром Франції. Експремʼєр-міністр Франції Франсуа Байру подав у відставку 9 вересня.

Про це повідомляє Le Monde.

За даними видання, Себастьєн Лекорню обере кандидатів у свій уряд та представить їх президенту Франції лише після консультацій з партіями у парламенті Франції. Про це Себастьєна Лекорню попросив особисто Еммануель Макрон. Це необхідно для прийняття бюджету на наступний рік.

"Після цих обговорень новий прем’єр-міністр має запропонувати склад уряду президенту Республіки", — повідомили у Єлисейському палаці.

Себастьєн Лекорню стане 5 премʼєр-міністром Франції після переобрання Еммануель Макрона президентом країни на другий термін у 2022 році.

У Франції президент призначає премʼєр-міністра без ухвалення цього рішення парламентом країни. Але парламент у будь-який момент може подати на голосування рішення щодо вотуму недовіри до уряду. Тоді премʼєр-міністр має подати у відставку разом зі своїм кабінетом.

Себастьєн Лекорню дотримувався політики Франції з підтримки України. Так 17 травня він заявляв, що Європі важливо посилити українську армію в середній та довгостроковій перспективі.

6 червня Себастьєн Лекорню повідомляв, що французькі компанії в галузі автомобілебудування та оборони вироблятимуть дрони на території України.

