Президент Франції Еммануель Макрон призначив новий уряд країни. Новим міністром оборони став ексміністр фінансів Бруно Ле Мер. Раніше цю посаду займав премʼєр-міністр Франції Себастьян Лекорню.

Про це повідомляє Le Monde.

Новим міністром фінансів став Ролан Лескюр. Всього у новому уряді премʼєр-міністра Себастьяна Лекорню 5 нових міністрів. 13 міністрів перепризначили з попереднього уряду Франсуа Байру.

Жан-Ноель Барро зберіг свою посаду міністра закордонних справ Франції.

У Франції президент призначає премʼєр-міністра без ухвалення цього рішення парламентом країни. Але парламент у будь-який момент може подати на голосування рішення щодо вотуму недовіри до уряду. Тоді премʼєр-міністр має подати у відставку разом зі своїм кабінетом.

Премʼєр-міністр Франції Себастьян Лекорню закликав своїх міністрів "знайти компроміси з усіма парламентаріями". Першочерговим завданням нового уряду буде прийняття бюджету Франції на 2026 рік.

Під час своєї роботи на посаді міністра фінансів Бруно Ле Мер підтримував Україну у війні проти Росії. Так він співпрацював з Юлією Свириденко, коли вона була міністеркою економіки України, над програмою розширення бізнес-співпраці між країнами та локалізації французького виробництва в Україні.