Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс повідомив, що міністр оборони України Денис Шмигаль запросив європейських колег відвідати Київ для спільного розвитку оборонних концепцій.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з міністром оборони Польщі Владиславом Косиняк-Камишем, передає кореспондентка Суспільного.

"Наш український колега, міністр оборони Денис Шмигаль, запросив нас приїхати в групі міністрів і, можливо, військових радників до Києва та побачити, як насправді різні українські компанії займаються своєю обороною, щоб навчитися і, можливо, знайти когось, хто допоможе нам з українського боку розвивати наші концепції", — сказав Кубілюс.

За його словами, недавні випадки вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі стали "поштовхом до негайної реакції та початку дійсно підготовки всього необхідного для розробки того, що ми називаємо, стіна дронів".

"Абсолютно зрозуміло, що в цих прикордонних країнах нам потрібно розвивати, перш за все, можливості виявлення дронів, тому що нам потрібно дуже чітко бачити ворожі дрони, якщо вони заходять на нашу територію", — сказав Кубілюс.

Ще одним важливим напрямом, як зазначив комісар, є розвиток спроможностей знищення БпЛА. Йдеться зокрема про засоби радіоелектронної боротьби, перехоплювачі дронів, а також застосування традиційних засобів — артилерії та зенітних кулеметів проти повітряних цілей.

"Це те, що українці розробили дуже ефективним способом для захисту України. Ось чому нам потрібно розвивати цей проєкт разом з Україною. У п'ятницю у нас була дуже вражаюча презентація міністра оборони України Дениса Шмигаля, і це повна картина того, що, на нашу думку, потрібно розвивати в наших країнах", — сказав комісар.

Порушення Росією повітряного простору Польщі

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Тоді військові збили близько 4 з 19 безпілотників, повідомив премʼєр-міністр Дональд Туск. Відомо, що один із дронів пошкодив будинок і авто у Люблінському воєводстві, уламки знайшли в кількох селах. Того ж дня Польща активувала статтю 4 Договору НАТО для обговорення ситуації. Голова уряду заявив, що країна не запроваджуватиме додаткові обмеження через інцидент.

У Міноборони РФ заявили, що дрони, які атакували Україну, могли перетнути польський кордон, і висловили готовність до консультацій із Варшавою. Кремль залишив ситуацію без коментарів.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі Альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників". Вона діятиме в Польщі та Румунії.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".