В Польщу летіло 92 дрони, Україна збила частину — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 10 вересня Росія запустила 92 дрони через Україну до Польщі. Частину збила українська протиповітряна оборона. До Польщі потрапило 19 дронів.

Про це президент повідомив на брифінгу 27 вересня, передає кореспондент Суспільного.

"Ми бачимо напрямок і, як то кажуть, хореографію цього польоту. І тому ми вважаємо, що летіло дев'яносто два. Ми все збили, дев'ятнадцять, вважаємо, долетіло, чотири збили поляки. Я не порівнюю наші сили. Ми в війні, вони не в війні", — сказав президент.

Президент повідомив, що Україна готова ділитися знаннями щодо дронових атак та протидії ним з партнерами.

"Передусім ми вже проводимо консультації з кількома країнами. Поки не називатиму всі, хоча деякі деталі були публічними. Ми надіслали сигнали низці партнерів і плануємо відправити консультативні групи для навчання наших підрозділів протидії цим крокам. Деякі представники країн приїдуть в Україну для практичного навчання", — зауважив президент.

Зеленський вважає, що Росія навмисне атакує дронами країни НАТО у Європі для "перевірки, наскільки вони готові допомагати Україні".

"Я вважаю, це матиме значний вплив. Суспільна думка почне ставити питання, чому ми постачаємо іншим, а не можемо захистити себе, і це може зменшити підтримку України, особливо перед зимою. І в такий момент ці країни можуть приберегти системи ППО для себе, а не передати Україні. Хоча так воно не працює. Кількість ракет і темпи їх виробництва обмежені, тому самі системи не вирішать проблему миттєво. І такі системи ППО, які європейці виробляли десятиліттями, не захистять від дронових атак. Вони можуть захистити від ракетних атак, але не від дронів", — наголосив президент.

За словами Зеленського, для захисту від дронів необхідна інша тактика та навчання військових, знання, яких немає у країн НАТО у Європі. Ці знання є в України, адже протиповітряна оборона України захищається від російських дронових атак з 2022 року.

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Тоді військові збили близько 4 з 19 безпілотників, повідомив премʼєр-міністр Дональд Туск. Відомо, що один із дронів пошкодив будинок і авто у Люблінському воєводстві, уламки знайшли в кількох селах. Того ж дня Польща активувала статтю 4 Договору НАТО для обговорення ситуації. Голова уряду заявив, що країна не запроваджуватиме додаткові обмеження через інцидент.

У Міноборони РФ заявили, що дрони, які атакували Україну, могли перетнути польський кордон, і висловили готовність до консультацій із Варшавою. Кремль залишив ситуацію без коментарів.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі Альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників". Вона діятиме в Польщі та Румунії.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 18:12 у небо підняли два винищувачі F-16, які близько 19:00 перехопили російський безпілотник Shahed над Дунаєм. У Міноборони уточнили, що дрон не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для цивільного населення. На інцидент відреагував президент України Зеленський, заявивши, що російський дрон перебував над Румунією 50 хвилин.

19 вересня три російські винищувачі впродовж 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна назвав це "порушенням територіальної цілісності та принципів Статуту ООН, які зобов’язують утримуватися від загрози силою".

22 вересня у Нью-Йорку відбулось екстрене засідання Ради безпеки ООН через порушення літаками ПКС РФ повітряного простору Естонії. Там також був присутній очільник МЗС України Андрій Сибіга, який наголосив, що подібні загрози потрібно негайно нейтралізовувати.

Крім того, вранці 23 вересня відбулося засідання Північноатлантичної ради відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб проконсультуватися та засудити порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня.