ЗСУ створює ешелоновану протидію дронам РФ, 26 країн готові направити військових в Україну. 1290 день війни

Суспільне
Війна, ЗСУ
Військовослужбовець 141-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України готує танк до стрільби по російських військах на позиції поблизу лінії фронту в Донецькій області, Україна, 3 вересня 2025 року. REUTERS

5 вересня — 1290-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • У Силах оборони триває робота з нарощування спроможностей за напрямком протидії ударним дронам типу "шахед", якими РФ регулярно атакує Україну, заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.
  • Під час розмови лідерів Коаліції охочих з президентом США Дональдом Трампом Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба.
  • 4 вересня в Парижі відбулася зустріч європейських лідерів за участю українського президента Володимира Зеленського, де обговорювали гарантії безпеки для України. 26 країн Коаліції охочих погодилися або надіслати війська в Україну або надати засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на суші, морі або в небі.
У Дніпрі чутно звуки вибухів

У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Супільного.

