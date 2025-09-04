5 вересня — 1290-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- У Силах оборони триває робота з нарощування спроможностей за напрямком протидії ударним дронам типу "шахед", якими РФ регулярно атакує Україну, заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.
- Під час розмови лідерів Коаліції охочих з президентом США Дональдом Трампом Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба.
- 4 вересня в Парижі відбулася зустріч європейських лідерів за участю українського президента Володимира Зеленського, де обговорювали гарантії безпеки для України. 26 країн Коаліції охочих погодилися або надіслати війська в Україну або надати засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на суші, морі або в небі.
У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Супільного.