Під час розмови лідерів Коаліції охочих з президентом США Дональдом Трампом Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Тривала й дуже детальна розмова з Президентом Трампом. Передусім про те, як підштовхнути ситуацію до реального миру. Ми обговорили різні опції, і найголовніше – це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру – позбавлення російської машини війни грошей, позбавлення ресурсів", — зазначив він.

За словами президента, учасники розмови також говорили про максимальний захист українського неба.

"Поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не мають забирати життя. Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба", — сказав Зеленський.

