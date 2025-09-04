ЗСУ працює над створенням ешелонованої протидії дронам РФ — Сирський

У Силах оборони триває робота з нарощування спроможностей за напрямком протидії ударним дронам типу "шахед", якими РФ регулярно атакує Україну.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський за підсумками наради, присвяченої розвитку в цьому напрямку.

"Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим "шахедам" та "гераням". Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС", – розповів генерал.

Головком розповів, що заслухав доповіді про ефективність виконання завдань підрозділами БПЛА-перехоплювачів, забезпечення підрозділів дронами, підвищення ефективності боротьби з російськими дронами та наявні проблеми.

Сирський назвав напрямок протиповітряної оборони пріоритетним для держави та Сил оборони.

"Адже від результативності нашої системи "антишахедів", від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БПЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи", — сказав він.

За підсумками наради генерал поставив завдання усунути недоліки та посилити роботу за напрямком дронів-перехоплювачів.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров казав, що над виробництвом дронів-перехоплювачів, які вже допомагають українській протиповітряній обороні відбивати масовані удари російських безпілотників, працює низка компаній.

Наприкінці липня 2025-го президент Володимир Зеленський заявив про необхідність застосування щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу.