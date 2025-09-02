3 вересня — 1288-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що розчарований очільником Кремля Володимиром Путіним й наголосив, що буде щось робити, аби зупинити війну в Україні.
- Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон перед засіданням Коаліції охочих у Парижі 4 вересня проведуть двосторонню зустріч.
- Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса заявив, що мобілізація не припиниться, навіть за умови припинення вогню, оскільки ЗСУ потрібно підтримувати належний рівень готовності.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц рекомендуватиме Женеву для проведення можливої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна на конференції "коаліції охочих".
- У Галицькому районному суді Львова обрали запобіжний захід Михайлу Сцельнікову, підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія. Рішення суду — арешт без права внесення застави. Підозрюваний визнав свою провину та сказав, що хоче, аби його обміняли на українських військовополонених.
У Рівному пролунала серія вибухів, повідомляють журналісти Суспільного.