Трамп заявив, що розчарований Путіним, Зеленський зустрінеться з Макроном у Парижі. 1288 день війни
Трамп заявив, що розчарований Путіним, Зеленський зустрінеться з Макроном у Парижі. 1288 день війни

Суспільне
Парубій, похорон
Люди спостерігають за панахидою по колишньому спікеру Ради Андрію Парубію на Майдані Незалежності в Києві, Україна. REUTERS/Thomas Peter

3 вересня — 1288-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що розчарований очільником Кремля Володимиром Путіним й наголосив, що буде щось робити, аби зупинити війну в Україні.
  • Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон перед засіданням Коаліції охочих у Парижі 4 вересня проведуть двосторонню зустріч.
  • Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса заявив, що мобілізація не припиниться, навіть за умови припинення вогню, оскільки ЗСУ потрібно підтримувати належний рівень готовності.
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц рекомендуватиме Женеву для проведення можливої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна на конференції "коаліції охочих".
  • У Галицькому районному суді Львова обрали запобіжний захід Михайлу Сцельнікову, підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія. Рішення суду — арешт без права внесення застави. Підозрюваний визнав свою провину та сказав, що хоче, аби його обміняли на українських військовополонених.

У Рівному пролунала серія вибухів

У Рівному пролунала серія вибухів, повідомляють журналісти Суспільного.

