Міністерство війни: Трамп підписав указ про перейменування Пентагону

Президент США Дональд Трамп 5 вересня підписав указ про перейменування Міністерства оборони США, відомого як Пентагон, на Міністерство війни, повернувши назву, яка була до 1947 року.

Церемонію підписання указу в Овальному кабінеті транслював Білий дім.

На ній був присутній очільник Пентагону Піт Гексет, якого указ тепер дозволить називати "міністром війни". Він назвав це перейменування "відновленням духу воїна".

"Міністерство війни буде рішуче боротися — не в нескінченних конфліктах. Воно буде боротися, щоб перемогти, а не програти. Ми будемо переходити в наступ. Не лише в обороні — максимальна летальність, а не млява законність, насильницький вплив, а не політкоректність. Ми будемо виховувати воїнів, а не лише захисників", — сказав Гексет.

Для того, щоб перейменування стало постійним, його має схвалити Конгрес США. Раніше, коли Трамп говорив про плани перейменувати Пентагон, у відповідь на запитання журналістів про необхідне схвалення Конгресу, він сказав: "Ми просто зробимо це. Я впевнений, що Конгрес підтримає нас, якщо це буде потрібно, хоча я не думаю, що це взагалі потрібно".

Офіційні сторінки міністерства та Піта Гексета у X вже перейменували на "Міністерство війни" та "Міністр війни Піт Гексет" відповідно.

Міністерство оборони США називалося Міністерством війни до 1949 року, коли Конгрес об'єднав армію, флот і повітряні сили після Другої світової війни. На думку істориків, цю назву обрали зокрема для того, щоб показати, що в ядерну епоху США зосередилися на запобіганні конфліктів, пише Reuters.

"Оборона — це занадто оборонно. Ми хочемо бути оборонними, але ми також хочемо бути наступальними, якщо це буде потрібно", — говорив Трамп минулого місяця. За його словами, назву Міністерства війни раніше змінили, щоб вона була "політично коректною".