Швеція передала Україні газові турбіни для диверсифікації енергії
Марія Патока
Андрій Сибіга
Глава МЗС України Андрій Сибіга та глава МЗС Швеції Марія Мальмер-Стенергард в Ужгороді, 5 вересня 2025 рік. Міністерство закордонних справ України

Швеція передала Україні три газові турбіни вартістю 95 мільйонів євро для диверсифікації виробництва енергії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Це надзвичайно важливо напередодні зими. Швеція є лідером у зміцненні енергетичної безпеки України через Фонд енергетичної підтримки України", — сказав Андрій Сибіга.

Про передачу газових турбін стало відомо під час зустрічі глави МЗС України Андрія Сибіги та глави МЗС Швеції Марії Мальмер-Стенергард в Ужгороді 5 вересня 2025 року.

22 серпня під час години запитань до уряду міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Україна готова до зими на понад 70%. Також міністр прозвітував про запаси палива. За його словами, в українських сховищах вже є майже 11 мільярдів кубів газу та 2,4 мільйона тонн вугілля. Крім цього вже працюють 189 установок, що забезпечують і тепло, і електроенергію.

У серпні та вересні 2025 року Росія посилила атаки по енергетичній інфраструктурі України. Так, через російські обстріли, без електроенергії залишались Суми, Ніжин, Чорноморськ, частина Херсонської та Харківської областей.

