Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на сьогодні 26 країн "коаліції охочих" погодилися або надіслати війська в Україну або надати засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на суші, морі або в небі.

Про це він сказав після зустрічі членів "коаліції охочих" та розмови з президентом США Дональдом Трампом.

"Сьогодні за цим столом нас 35. Це ті, хто відреагував на російську війну агресії, і це ті, хто сьогодні хоче справедливого та тривалого миру. Лише Росія обрала війну у 2022 році, як це було зроблено у 2008 році в Грузії, як це було зроблено у 2014 році в Криму та на Донбасі... Ми не знаємо точних втрат у цій війні, але ми знаємо, що Росія втратила понад мільйон солдатів, убитими або пораненими, у своїй спробі захопити менше 1% території України з листопада 2022 року", — сказав Макрон.

За словами президента Франції, метою вчорашньої і сьогоднішньої зустрічей було "правильно розставити фактори переговорів".

Він наголосив, що європейські лідери з самого початку стверджували, що переговори можливі лише за умови, що українцям будуть запропоновані дуже сильні гарантії безпеки, і якщо це є умовою для припинення вогню, мирної угоди чи перемир'я.

"Ми готові... Ця коаліція охочих сьогодні виклала та уточнила, з військовими та політичними зобов'язаннями, внесок 35 членів для забезпечення цих гарантій миру та безпеки Україні. Ця перша мета полягає в тому, щоб забезпечити, щоб переговори не накладали жодних обмежень на чисельність чи можливості української армії", — сказав Макрон.

За його словами "коаліція охочих" має на меті забезпечити засоби для відновлення української армії, щоб вона могла не лише протистояти будь-якому новому нападу, але й стримувати Росію від подальшої агресії.

"Другим елементом цих гарантій миру та безпеки є те, що ми називаємо силами запевнення. Сьогодні у нас є 26 країн, які офіційно зобов'язалися, кілька інших ще не уточнили свою позицію, але 26 країн зобов'язалися розгорнути війська як сили підтримки в Україні або бути присутніми на землі, на морі чи в повітрі, щоб забезпечити підтримку Україні наступного дня після припинення вогню чи миру. Ці сили не мають наміру чи мети розпочинати війну проти РФ, а радше є силою, яка повинна гарантувати мир і надавати дуже чітке стратегічне керівництво", — сказав президент Франції.

За словами Макрона, іноземні війська будуть розгорнуті в рамках припинення вогню, "не на лінії фронту, а в географічних регіонах, які зараз визначаються". Їхня мета — запобігти "будь-якій новій великій агресії та дуже чітко залучити 26 держав до тривалої безпеки України".

"Ми вирішили зараз розпочати політичну та правову роботу для реалізації цих гарантій безпеки. Усі країни в коаліції з Україною. А потім ми провели телефонну розмову з президентом Трампом. Висновки цієї розмови прості. Найближчими днями ми остаточно визначимо американську підтримку цих гарантій безпеки. США були залучені до кожного етапу процесу", — сказав він.

За словами президента, учасники "коаліції охочих" також вирішили скоординувати дії в тому числі й зі США щодо первинних та вторинних санкцій, щоб ефективніше зупинити воєнні зусилля Росії.

"Наступні кроки прості. Будуть відновлені контакти між американцями та росіянами, і ми всі поділяємо чітке бажання, щоб зустрічі, про які було домовлено, до яких росіяни зобов'язалися кілька тижнів тому, стали реальністю. Фізичний двосторонній саміт між двома президентами та тристоронній та чотиристоронній саміти. Якщо РФ продовжуватиме відмовлятися від конкретних мирних переговорів, тоді ми запровадимо додаткові санкції", — сказав Макрон.