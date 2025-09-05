Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, Україна готова забезпечити енергетичну стабільність Словаччини та інших країн, але не російськими енергоресурсами.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо поблизу Ужгорода 5 вересня.

"Ми говорили сьогодні про енергетику. Ми готові мати спільні енергетичні проєкти. Ми готові до постачання газу і нафти на території Словаччини, якщо це не російський газ, якщо це не російська нафта. Тому що у нас війна. На цьому крапка", — сказав Зеленський.

Глава держави також додав, що Україна знає достатньо альтернатив і проєктів та готова працювати в цьому напрямку.

"У нас завжди був профіцит електрики у будь-який момент року. Ми хотіли допомагати. Ми навіть під час війни допомагали Молдові, навіть під час ударів. Так, у нас дійсно хороша дуже хороша мережа. І якби не удари, ми б і надалі допомагали всім, а також, якщо потрібно, співпрацювали б зі Словаччиною в цьому напрямку", — сказав президент.

Крім того, Зеленський зазначив, що наразі Україна відповідає на російські удари по енергооб'єктам і продовжуватиме це робити.

"Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилась. Але просто терпіти в темряві ніхто не буде", — додав Зеленський.

Що відомо про зустріч Зеленського і Фіцо

Напередодні видання Spravy повідомляло про зустріч премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з українським президентом в Ужгороді. Як повідомили в уряді, під час зустрічі з Зеленським Фіцо планували зосередитись на питанні енергетичної інфраструктури, після чого провести спільну пресконференцію.

В Ужгороді словацький премʼєр також мав зустрітися з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

На зустрічах Фіцо супроводжували віцепрем'єрка і міністерка економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ і європейських питань Юрай Бланар.

1 вересня Фіцо повідомив, що відвідає Китай та зустрінеться з очільником Росії Путіним, а потім проведе зустріч з Зеленським.

Під час зустрічі з Путіним у Китаї Фіцо заявив, що проситиме Зеленського "не атакувати" нафтопровід "Дружба".