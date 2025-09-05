Перейти до основного змісту
Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини — Зеленський
Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини — Зеленський

Катерина Бельмас
Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо поблизу Ужгорода, 5 вересня 2025 року. Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, Україна готова забезпечити енергетичну стабільність Словаччини та інших країн, але не російськими енергоресурсами.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо поблизу Ужгорода 5 вересня.

"Ми говорили сьогодні про енергетику. Ми готові мати спільні енергетичні проєкти. Ми готові до постачання газу і нафти на території Словаччини, якщо це не російський газ, якщо це не російська нафта. Тому що у нас війна. На цьому крапка", — сказав Зеленський.

Глава держави також додав, що Україна знає достатньо альтернатив і проєктів та готова працювати в цьому напрямку.

"У нас завжди був профіцит електрики у будь-який момент року. Ми хотіли допомагати. Ми навіть під час війни допомагали Молдові, навіть під час ударів. Так, у нас дійсно хороша дуже хороша мережа. І якби не удари, ми б і надалі допомагали всім, а також, якщо потрібно, співпрацювали б зі Словаччиною в цьому напрямку", — сказав президент.

Крім того, Зеленський зазначив, що наразі Україна відповідає на російські удари по енергооб'єктам і продовжуватиме це робити.

"Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилась. Але просто терпіти в темряві ніхто не буде", — додав Зеленський.

Що відомо про зустріч Зеленського і Фіцо

Напередодні видання Spravy повідомляло про зустріч премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з українським президентом в Ужгороді. Як повідомили в уряді, під час зустрічі з Зеленським Фіцо планували зосередитись на питанні енергетичної інфраструктури, після чого провести спільну пресконференцію.

В Ужгороді словацький премʼєр також мав зустрітися з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

На зустрічах Фіцо супроводжували віцепрем'єрка і міністерка економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ і європейських питань Юрай Бланар.

1 вересня Фіцо повідомив, що відвідає Китай та зустрінеться з очільником Росії Путіним, а потім проведе зустріч з Зеленським.

Під час зустрічі з Путіним у Китаї Фіцо заявив, що проситиме Зеленського "не атакувати" нафтопровід "Дружба".

