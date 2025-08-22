Україна готова до опалювального сезону на більш ніж 70% — Кулеба

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Україна готова до зими більш ніж на 70%.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній раді 22 серпня.

За словами міністра, підготовка до нового опалювального сезону почалася ще навесні, одразу після завершення минулої зими.

"За літо ми провели ремонти, замінили обладнання, сформували запаси. Сьогодні рівень готовності перевищує 70%. Це проміжний результат, який відповідає плану та графіку. Підготовка триває, і завдання – завершити всі необхідні заходи до початку сезону", – розповів Кулеба.

Так, за його твердженням, у житловому фонді до зими готові понад 103 тисячі будинків (71%), у соціальній сфері: майже 19,5 тисячі закладів (78%). Йдеться про дитячі садки, школи та лікарні. Щодо теплопостачання, то наразі готові 13 тисяч котелень (76%), замінено і відремонтовано сотні котлів.

Також міністр прозвітував про запаси палива. За його словами в українських сховищах наразі є майже 11 мільярдів кубів газу та 2,4 мільйона тонн вугілля. Крім цього вже працюють 189 установок, що забезпечують і тепло, і електроенергію.

Раніше повідомлялось, що в Україні до 2030 року планують утеплити житлові будинки. Як вважають в уряді, це дозволить знизити енергоспоживання щонайменше на 30%.