У Києві на Майдані Незалежності відбувається протест проти законопроєкту №13260, який Верховна рада підтримала 4 вересня у першому читанні. Законопроєкт має на меті посилити відповідальність військових за СЗЧ.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Однією з ініціаторок протесту є бойова медикиня та ветеранка Аліна Сарнацька. Протестувальники вимагають: прийняти законопроєкт про військового омбудсмена; не ухвалювати законопроєкт №13260. Протестувальники повідомляють, що акція одноразова. Виходити кожного дня, як проти закону щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП вони поки що не планують.

Одна з протестувальниць, Дарина, повідомила Суспільному, що законопроєкт може забрати можливість у військових змінювати місце служби через СЗЧ. Вона має родичів у війську, тому вийшла на протест.

"Я хочу, щоб його (законопроєкт — ред.) не прийняли, не підписали. Це робиться за спинами військових. Військові не можуть за себе вийти і сказати", — прокоментувала дівчина свою позицію щодо законопроєкту.

Станом на 20:15 на Майдані Незалежності зібралось близько 100 людей, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Протестувальники скандують "Захистіть права військових" та "Служба — не рабство.

Памʼятник "Засновникам Києва" на Майдані Незалежності підсвітили з написом "Захистіть права військових".

Одна з вимог — прийняти законопроєкт про військового омбудсмена. Це президентський законопроєкт, який Верховна рада отримала на розгляд ще у травні 2025 року. Президент Зеленський визначив його як "невідкладний". У червні 2025 року законопроєкт прийняли за основу у залі парламенту. Але з того часу законопроєкт очікує на друге читання.

Законопроєкт передбачає створення Офісу військового омбудсмена як допоміжного органу при президентові для здійснення функцій цивільного демократичного контролю в секторі безпеки та оборони, що передбачені законом "Про національну безпеку України". Також законопроєкті серед іншого, прописаний: порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців; порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців; процес підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з іншими державними органами.

Зараз Уповноваженою з прав військових є Ольга Решетилова — правозахисниця, співзасновниця фонду "Повернись живим". Зеленський призначив її ще у грудні 2024 року.

Що відомо про законопроєкт №13260

4 вересня Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13260, який стосується відповідальності військовослужбовців за самовільне залишення частини та дезертирство (СЗЧ).

Цей законопроєкт фактично повертає повну кримінальну відповідальність за такі правопорушення, оскільки суд не зможе застосувати пом’якшувальну норму.

Законопроєкт пропонує:

вилучити норму (ч. 5 ст. 401 ККУ), яка дозволяла вперше вчиненим під час воєнного стану випадкам самовільного залишення частини чи дезертирства уникати відповідальності, у разі добровільного повернення на службу;

доповнити перехідні положення Кримінального кодексу новим пунктом, що визначає підстави для звільнення від відповідальності тих військовослужбовців, які вперше вчинили такі правопорушення, але добровільно повернулися або вже несуть службу;

внести зміни до статей Кримінального процесуального кодексу та врегулювати умови й порядок звільнення військових від кримінальної відповідальності у випадках, коли є для цього підстави.

