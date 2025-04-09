Український пілот безпілотника з позивним "Платон" з Першого батальйону безпілотних систем 59-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, що входить до складу лінії оборони Покровська, під час ремонту, налагодження і випробувань в Дніпропетровській області, Україна, 7 квітня 2025 року. REUTERS/Violeta Santos Moura