10 квітня — 1142-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Технічний раунд переговорів між Україною та США по угоді про надра відбудеться у Вашингтоні 11-12 квітня, делегацію очолить заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у переговорах з Вашингтоном щодо угоди про корисні копалини Київ має деякі "червоні лінії". Йдеться про українську Конституцію та зобов'язання перед Євросоюзом.
- В російській армії воює щонайменше 155 громадян Китаю, інформація про яких відома українським спецслужбам. Про це сказав президент Зеленський. Служба безпеки України вже проводить допити полонених на війні в Україні громадян Китаю, що воювали на боці армії РФ.
- Україна підписала п'ять угод з Європейським союзом. Три з них стосуються підтримки критичної інфраструктури на загальну суму 300 мільйонів євро, інші — про космічну співпрацю і про приєднання України до Договору про спільні закупівлі засобів медичного захисту.