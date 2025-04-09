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Україна відправить до США делегацію на "технічні" переговори, СБУ допитує полонених на фронті китайців. 1142 день війни
Вторгнення Росії в УкраїнуПОДІЇТоп дня

Україна відправить до США делегацію на "технічні" переговори, СБУ допитує полонених на фронті китайців. 1142 день війни

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Суспільне
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БпЛА, ЗСУ
Український пілот безпілотника з позивним "Платон" з Першого батальйону безпілотних систем 59-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, що входить до складу лінії оборони Покровська, під час ремонту, налагодження і випробувань в Дніпропетровській області, Україна, 7 квітня 2025 року. REUTERS/Violeta Santos Moura

10 квітня — 1142-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • Технічний раунд переговорів між Україною та США по угоді про надра відбудеться у Вашингтоні 11-12 квітня, делегацію очолить заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка.
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у переговорах з Вашингтоном щодо угоди про корисні копалини Київ має деякі "червоні лінії". Йдеться про українську Конституцію та зобов'язання перед Євросоюзом.
  • В російській армії воює щонайменше 155 громадян Китаю, інформація про яких відома українським спецслужбам. Про це сказав президент Зеленський. Служба безпеки України вже проводить допити полонених на війні в Україні громадян Китаю, що воювали на боці армії РФ.
  • Україна підписала п'ять угод з Європейським союзом. Три з них стосуються підтримки критичної інфраструктури на загальну суму 300 мільйонів євро, інші — про космічну співпрацю і про приєднання України до Договору про спільні закупівлі засобів медичного захисту.
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