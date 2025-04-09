Шмигаль назвав "червоні лінії" України в угоді про корисні копалини зі США

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у переговорах з Вашингтоном щодо угоди про корисні копалини Київ має деякі "червоні лінії". Йдеться про українську Конституцію та зобов'язання перед Євросоюзом.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з главою європейської дипломатії Каєю Каллас та комісарки з питань розширення Марти Кос за підсумками 10-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 9 квітня.

"По-перше, це наша Конституція. По-друге, це наші євроінтеграційні прагнення і наші європейські зобовʼязання. Це ще одна "червона лінія" міжнародного законодавства. Ми також розуміємо, що це має бути угода про партнерство на рівних умовах для обох сторін", — сказав очільник українського уряду.

За його словами, наразі Україна формує спеціальну делегацію, яка візьме на себе "технічний рівень" у перемовинах щодо угоди зі США. Прем'єр також підтвердив повідомлення медіа про візит українських посадовців до Америки наприкінці цього тижня для відповідних переговорів.

"Ми також співпрацюємо з міжнародними адвокатськими компаніями, і ми відправимо нашу делегацію разом з нашими юристами до США наприкінці цього тижня. І я думаю, що технічні переговори пройдуть до наступного тижня, а потім ми побачимо результати після цих переговорів", — додав Шмигаль.

4 квітня президент Володимир Зеленський розповідав, що є три юридичні фірми для представлення України в цій угоді, з яких оберуть одну.

8 квітня уряд затвердив розпорядження, згідно з яким на консультантів щодо угоди зі США про корисні копалини виділено 113 мільйонів гривень із резервного фонду держбюджету.

Угода про корисні копалини

27 березня джерела Суспільного, ознайомлені із ходом перемовин щодо угоди, повідомили, що США надіслали Україні свою пропозицію детального документа про корисні копалини. За словами нашого співрозмовника у цьому драфті американська сторона зробила "кілька кроків назад" у порівнянні з рамковою угодою, яка була погоджена обома сторонами раніше.

Нардеп і заступник голови податкового комітету Верховної ради Ярослав Железняк отримав текст угоди зі своїх джерел та повідомив, що цей варіант, на його погляд, є невигідним для України.

За його словами, угода передбачає створення органу управління фонду з п’яти осіб, де троє представників США матимуть право вето. Пропозиція поширюється і на українську нафту та газ. Внеском Вашингтона у реалізацію угоди вважається допомога, надана Києву з 2022 року.

Раніше Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо корисних копалин. Він пригрозив "проблемами" у разі відмови у підписанні документа.

28 березня Зеленський підтвердив отримання проєкту угоди та заявив, що Україна не визнаватиме боргом військову допомогу США, як у ній було запропоновано. Також він сказав, що угода зі США не буде підписана, якщо загрожуватиме вступу в ЄС. Згідно з оприлюдненим текстом проєкту угоди, яку опублікувало видання Bloomberg, компанії зі США отримають першочергове право на всі майбутні інвестиції у сфері природних ресурсів.

31 березня джерело Суспільного в ОПУ повідомило, що Україна та США провели першу тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини, яку запропонувала американська сторона.