СБУ вже допитує китайців, яких ЗСУ взяли в полон в Україні — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Служба безпеки України (СБУ) вже проводить допити полонених на війні в Україні громадян Китаю, що воювали на боці армії РФ.

Про це глава держави розповів під час свого звернення 9 квітня.

За його словами, полонені китайці перебувають у Києві, а слідчі СБУ здійснюють з ними "перші процесуальні дії".

"Вони в Києві. Спілкуються зі слідчими. Дають інформацію про те, як опинилися на фронті, як стали учасниками цього міжнародного злочину, цієї російської війни проти України", — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що є інформація і щодо інших громадян КНР у складі армії РФ – з іменами, прізвищами та описом конкретних шляхів потрапляння таких солдатів у російський окупаційний контингент.

"Дипломатичними каналами ми доведемо необхідну інформацію до китайської сторони і, звісно, до кожного у світі, хто чув, як у Пекіні говорили, що не можна розпалювати цю війну ще більше та розширювати її масштаб. Залучення ще й громадян Китаю у цю війну – це точно розпалення більшої проблеми. І на це потрібно абсолютно принципово реагувати", — сказав він.

Зеленський розкритикував владу Китаю та наголосив, що посилювати армію РФ та говорити про мир – це несумісні речі, додавши, що Україна також очікує на принциповість партнерів у подальшій підтримці Києва у цій війні.

9 квітня Зеленський на зустрічі із журналістами також казав, що в російській армії воює щонайменше 155 громадян Китаю, інформація про яких відома українським спецслужбам.

Що відомо про полонених китайців

8 квітня Зеленський повідомив, що на Донеччині ЗСУ взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали проти України у складі армії РФ.

Українське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні через взятих у полон Силами оборони китайських військових на Донеччині. Там заявили, що вимагатимуть від КНР пояснень щодо участі китайських військових у віні проти України.

Своєю чергою у МЗС Китаю повідомили, що перевіряють інформацію про взяття у полон китайських військових в Україні.

Яка позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Китайська влада обережно коментує війну: з одного боку, вони не підтримали Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення РФ в Україну, але з іншого — не стали виступати проти вторгнення. Також Китай неодноразово закликав влади України та РФ до мирного врегулювання конфлікту.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни в Україні. КНР закликає поважати суверенітет всіх країн, відмовитися від “менталітету холодної війни”, припинити воєнні дії та сісти за стіл переговорів. Також там виступили за припинення "односторонніх санкцій". Всього до китайського мирного плану увійшли 12 пунктів.

25 лютого 2023 року CNN із посиланням на джерела, пов’язані з американською розвідкою повідомив, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У березні 2023 року Сі Цзіньпін здійснив офіційний візит в Росію, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

5 квітня 2023 року представниця Держдепу Андреа Калан у коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак, що Китай надсилає зброю Росії.

У січні 2024 року очільник уряду Китаю Лі Цян відмовився зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, Швейцарія.

Китай не підтримав "формулу миру" України для завершення війни проти Росії.