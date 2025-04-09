Зеленський розкрив деталі щодо технічної зустрічі по угоді про надра

Технічний раунд переговорів між Україною та США по угоді про надра відбудеться у Вашингтоні 11-12 квітня, делегацію очолить заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка.

Про це на зустрічі із журналістами сказав президент Зеленський, передає кореспондентка Суспільного.

За словами Зеленського, це буде перша зустріч технічних команд, яка має на меті виробити головні засади угоди. Одна з умов угоди, яку буде відстоювати технічна група в обговоренні з американськими посадовцями — це паритетність в управлінні фондом.

"Повинен бути паритет. Не важливо, звідки ти береш гроші. І якщо ти партнер у фонді, в якому все повинно бути 50/50 – не можна просто забрати те, що було. Можна розраховувати на модернізацію, видобуток майбутній", — говорить Зеленський.

Раніше Зеленський наголошував: українська сторона не буде підписувати угоду, якщо вона передбачатиме будь-який борг України перед США за надану раніше військову допомогу.

Що відомо про угоду між США та Україною про рідкісноземельні метали

12 лютого Зеленський повідомив, що міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на 500 млрд доларів в обмін на допомогу Вашингтона. Президент тоді зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

14 лютого стало відомо, що Україна доопрацювала драфт меморандуму щодо партнерства і передала його американській стороні.

15 лютого на полях Мюнхенської конференції безпеки Зеленський заявив, що не дав підписати зі США угоду про рідкісноземельні метали, бо вона не готова для захисту українських інтересів.

22 лютого NV із посиланням на п'ятьох посадовців, які працюють над документом, повідомило, що нова редакція угоди України та США про рідкісноземельні копалини жорсткіша за попередню та передбачає 100% власності в американців. Також американська сторона вважає цю угоду суто комерційною і виносить обговорення питань гарантій безпеки за межі цієї домовленості.

24 лютого віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що наразі українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин.

За її словами, обидві сторони "вели переговори дуже конструктивно, і майже всі ключові деталі вже узгоджені".

26 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що угода між США та Україною про корисні копалини та рідкісноземельні метали вже опрацьована.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що угода між Україною та США про корисні копалини та рідкісноземельні метали погоджена. За словами Зеленського, в погодженій угоді немає пункту про "500 млрд доларів".

Як пояснив Зеленський, Україна та США вказані як співвласники фонду, в який Україна передаватиме 50% доходу від майбутнього видобутку корисних копалин та рідкісноземельних металів.

Президент також заявив, що урядовці "непогано" оцінили угоду між Україною та США. Головне, що Україна не вказана в угоді як боржник США.

"Я не піду і на 10 центів, якщо вони будуть вказані як борг" — сказав Зеленський.

Зеленський також повідомив, що в угоді не вказані всі гарантії безпеки, які хоче Україна. Та в тексті йдеться, що США підтримують "зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для сталого миру".