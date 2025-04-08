У Хакрові всі удари були по промисловій зоні

Більшість російських ударів по Харкову ввечері 8 квітня прийшлися по Основ'янському району Харкова, каже речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. Усі удари були по промисловій зоні, зайнялися близько п'яти пожеж.

"Щодо напрямку діяльності, то це кондитерське виробництво, підприємство з виготовлення дрібних побутових речей, також підприємство з виготовлення лакофарбових виробів станції технічного обслуговування і так далі. Тобто всі цивільні підприємства", — говорить Чубенко.