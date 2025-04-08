9 квітня — 1141-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- РФ масовано вдарила по Харкову удар "Шахедами".
- Україна вже виробила свою позицію щодо угоди про мінеральні ресурси зі Сполученими Штатами і своє бачення тексту.
- Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" головними темами будуть постачання систем протиповітряної оборони, додаткових оборонних пакетів, а також питання щодо об’єднання держав, які будуть готові відкривати заводи з виробництва зброї в Україні.
- Президент Зеленський повідомив, що на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю.
- У 2025 році уряд Бельгії виділяє мільярд євро на допомогу Україні і планує щороку виділяти мільярд на оборону.
У Хакрові всі удари були по промисловій зоні
Більшість російських ударів по Харкову ввечері 8 квітня прийшлися по Основ'янському району Харкова, каже речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. Усі удари були по промисловій зоні, зайнялися близько п'яти пожеж.
"Щодо напрямку діяльності, то це кондитерське виробництво, підприємство з виготовлення дрібних побутових речей, також підприємство з виготовлення лакофарбових виробів станції технічного обслуговування і так далі. Тобто всі цивільні підприємства", — говорить Чубенко.
У Дніпрі через атаку дронами пошкоджено пʼять багатоповерхівок
У Дніпрі через атаку дронами пошкоджено пʼять багатоповерхівок. У деяких понівечені газові комунікації. Є також руйнування в приватному секторі.
Зранку на місці збиратимуть заявки на обстеження пошкодженого майна, повідомив міський голова Борис Філатов.
У Харкові — двоє постраждалих внаслідок ударів РФ
У Харкові — двоє постраждалих внаслідок ударів РФ, повідомив оновлені дані речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
За його словами, це 65-річний охоронець, який має поранення голови та 50-річна жінка, якій медики надати допомогу через шок.
У Краматорську на Донеччині троє людей постраждали нічної атаки російських дронів
У Краматорську на Донеччині троє людей постраждали нічної атаки російських дронів, повідомив очільник Донецької ОВА Філашкін.
Серед них — 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся. На місцях влучань працюють поліція, рятувальні служби та представники місцевої адміністрації.
У Дніпрі поліція розгорнула штаб допомоги
У Дніпрі поблизу місця атаки безпілотниками вибиті вікна та потрощені балкони. Поліція розгорнула штаб допомоги, передають кореспонденти Суспільного.
У Харкові відомо про одного постраждалого
На 00:00 у Харкові відомо про одного пораненого, сказав Суспільному міський голова Ігор Терехов.
За його словами, ця людина у стані середньої тяжкості, загрози життю немає.
Терехов зазначив, що внаслідок масованої атаки безпілотників на місто пошкоджені щонайменше 15 приватних будинків, цивільні виробництва легкої промисловості, а також підприємство, яке займається автотранспортними послугами