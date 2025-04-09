В російській армії воює щонайменше 155 громадян Китаю, інформація про яких відома українським спецслужбам.

Про це на зустрічі із журналістами сказав президент Зеленський, передає кореспондентка Суспільного.

"Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато. По цих 155 — є паспортні дані, звідки вони, їх документи, вік, місця служби. Зрозуміла схема, як їх вербують. Одна зі схем — через соцмережі, зокрема Тік-Ток і інші китайські соціальні мережі, де росіяни розповсюджують рекламні ролики. Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування — це важливо. Може, є ще і таємне. Далі ці люди прибувають в Російську Федерацію, до Москви. Медичні обстеження 3-4 доби. 1-2 місяці — навчальні центри. Воюють вони на території України", — сказав президент.

Він назвав імена двох полонених-китайських громадян — Ванг Гуанцзюн 1991 року народження та Чанг Ренбо 1998 року народження.

Суспільне отримало документи з джерел у спецслужбах, з яких випливає, що понад 150 громадян Китаю уклали контракти здебільшого у другій половині 2024 року, водночас є і ті, кого відібрали на військову службу ще у 2023 році. Вони несуть службу у різних підрозділах — 255 мотострілецькому полку, 136 окремій мотострілецькій бригаді, 70 мотострілецькому полку та інших.

Китайські громадяни воюють як навідники, стрільці, гранатометники зі званням, переважно, рядового.

Станом на квітень 2025 року рекрутинг китайських громадян в російську армію триває.

8 квітня на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Президент Зеленський порівняв їх з представниками інших країн, що підтримують Росію, таких як Іран і Північна Корея.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що перевіряє інформацію про взяття у полон китайських військових в Україні.

Яка позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Китайська влада обережно коментує війну: з одного боку, вони не підтримали Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення РФ в Україну, але з іншого — не стали виступати проти вторгнення. Також Китай неодноразово закликав влади України та РФ до мирного врегулювання конфлікту.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни в Україні. КНР закликає поважати суверенітет всіх країн, відмовитися від “менталітету холодної війни”, припинити воєнні дії та сісти за стіл переговорів. Також там виступили за припинення "односторонніх санкцій". Всього до китайського мирного плану увійшли 12 пунктів.

25 лютого 2023 року CNN із посиланням на джерела, пов’язані з американською розвідкою повідомив, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У березні 2023 року Сі Цзіньпін здійснив офіційний візит в Росію, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

5 квітня 2023 року представниця Держдепу Андреа Калан у коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак, що Китай надсилає зброю Росії.

У січня 2024 року очільник уряду Китаю Лі Цян відмовився зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, Швейцарія.

Китай не підтримав "формулу миру" України для завершення війни проти Росії.