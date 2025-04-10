У Генштабі ЗСУ заперечили звільнення та переведення Вадима Сухаревського для командування новоствореним армійським корпусом. Наразі він продовжує виконувати завдання на посаді командувача Сил безпілотних систем.

Відповідну заяву Генштаб оприлюднив у соцмережах у четвер, 10 квітня.

При цьому у Генштабі додали, що кандидатуру Сухаревського справді розглядали для призначення керівного складу нових армійських корпусів.

"У процесі формування організаційного ядра та подальшого призначення керівного складу нових армійських корпусів розглядалися різні кандидатури командирів зі значним бойовим досвідом, зокрема, й кандидатура полковника Вадима Сухаревського. Однак, інформація, поширена деякими медіа, щодо начебто переміщення Вадима Сухаревського на іншу посаду в ЗС України не відповідає дійсності", — йдеться у заяві Генштабу.

Станом на цей час полковник Сухаревський продовжує виконувати визначені йому завдання на посаді командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України, зазначили у Генштабі.

Напередодні "Мілітарний" з посиланням на джерела повідомляв, що Сухаревського планують звільнити з посади та доручити йому командування новоствореним армійським корпусом.

Раніше Суспільне розповідало, що відбувається із Силами безпілотних систем та які стосунки між Сухаревським та Сирським.