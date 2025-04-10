У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що їм нічого невідомо про понад 155 китайських громадян, які за твердженням президента Володимира Зеленського, воюють на боці армії РФ проти України.

Про це на брифінгу заявив речник китайського зовнішньополітичного відомства Лінь Цзянь, передає кореспондентка Суспільного.

Коментуючи питання журналіста щодо присутності такої кількості громадян КНР на війні в Україні, він сказав, що мені йому "немає чим поділитися".

Речник китайського МЗС також підкреслив, що позиція Пекіна щодо війни РФ проти України — "об'єктивна та справедлива", й наголосив, що його країна не є "ні творцем української кризи, ні зацікавленою стороною".

"Дозвольте підкреслити, що позиція Китаю щодо української кризи є об'єктивною і справедливою. Ми прагнемо сприяти припиненню вогню та мирним переговорам. Це дуже зрозуміло міжнародній спільноті", — пояснив він.

За його словами, уряд КНР завжди закликав своїх громадян триматися якомога далі від зон збройних конфліктів і уникати участі у них у будь-якій формі.

"Зокрема, утримуватися від участі у військових діях на будь-якій стороні. Ми радимо зацікавленим сторонам правильно і тверезо розуміти роль Китаю, і не публікувати безвідповідальні коментарі", — додав Лінь Цзянь.

9 квітня президент Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами казав, що в російській армії воює щонайменше 155 громадян Китаю, інформація про яких відома українським спецслужбам.

Що відомо про полонених китайців

8 квітня Зеленський повідомив, що на Донеччині ЗСУ взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали проти України у складі армії РФ.

Українське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні через взятих у полон Силами оборони китайських військових на Донеччині. Там заявили, що вимагатимуть від КНР пояснень щодо участі китайських військових у віні проти України.

Своєю чергою у МЗС Китаю повідомили, що перевіряють інформацію про взяття у полон китайських військових в Україні.

Яка позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Китайська влада обережно коментує війну: з одного боку, вони не підтримали Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення РФ в Україну, але з іншого — не стали виступати проти вторгнення. Також Китай неодноразово закликав влади України та РФ до мирного врегулювання конфлікту.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни в Україні. КНР закликає поважати суверенітет всіх країн, відмовитися від “менталітету холодної війни”, припинити воєнні дії та сісти за стіл переговорів. Також там виступили за припинення "односторонніх санкцій". Всього до китайського мирного плану увійшли 12 пунктів.

25 лютого 2023 року CNN із посиланням на джерела, пов’язані з американською розвідкою повідомив, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У березні 2023 року Сі Цзіньпін здійснив офіційний візит в Росію, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

5 квітня 2023 року представниця Держдепу Андреа Калан у коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак, що Китай надсилає зброю Росії.

У січні 2024 року очільник уряду Китаю Лі Цян відмовився зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, Швейцарія.

Китай не підтримав "формулу миру" України для завершення війни проти Росії.