НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Українські артилеристи на Донеччині, обстріли Одеси, Торецька та Харкова. Тиждень війни у фото
Вторгнення Росії в УкраїнуВІЙНАОбстрілиУКРАЇНАІсторіїВійнаПодіїЖиття

Українські артилеристи на Донеччині, обстріли Одеси, Торецька та Харкова. Тиждень війни у фото

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
вболівальники на Житньому ринку у Києві, Євро-2024
Вболівальники дивляться матч Україна — Бельгія у фан-зоні на "Житньому ринку" у Києві, 26 червня 2024 року. Україна зіграла внічию з Бельгією, зайняла останнє місце в групі та вилетіла з Євро-2024. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Україна та ЄС розпочали переговори про вступ. Зеленський звільнив Содоля з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ і призначив Гнатова. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Герасимова і Шойгу. Прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте призначили генсеком НАТО. Перша партія снарядів у рамках чеської ініціативи прибула в Україну. Україна повернула 90 військовополонених.

В США пройшли дебати між Байденом та Трампом. Трамп заявив, що "Україна не виграє війну", назвав неприйнятними пропозиції Путіна щодо України, та засудив витрати Байдена на війну. Байден сказав, що Путін не зупиниться на Україні.

Нардепа Тищенка відправили під цілодобовий домашній арешт. Суд США виправдав засновника WikiLeaks Ассанжа та звільнив із зали суду.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

військові стріляють із самохідної гармати "Піон" на Донеччині 24 червня 2024 року
Військові 43-ї окремої артилерійської бригади ведуть вогонь із самохідної гармати 2С7 "Піон" по російських позиціях на Донеччині, 24 червня 2024 року. AP/Evgeniy Maloletka

артилерист показує своє татуювання з САУ "Піон", Донеччина, 24 червня 2024 року
32-річний артилерист Антон з 43-ї окремої артилерійської бригади показує татуювання з САУ "Піон", Донеччина, 24 червня 2024 року. AP/Evgeniy Maloletka

чоловік спостерігає, як рятувальники гасять пожежу в Одесі, 24 червня 2024 року
Чоловік спостерігає, як рятувальники гасять пожежу на місці російського ракетного удару по складах в Одесі, 24 червня 2024 року. Getty Images/AFP/Oleksandr Gimanov

місцева жителька ховається у коридорі будинку під час атаки російської авіації на Торецьк, обстріл Торецька, 25 червня 2024 року
Ольга ховається у коридорі свого будинку під час атаки російської авіації на Торецьк, Донеччина, 25 червня 2024 року. Порівняно з іншими прифронтовими населеними пунктами Торецьк останній час перебував на відносно спокійній ділянці фронту. Нині ж росіяни почали активно наступати на цьому напрямку та обстрілювати місто. Getty Images/AFP/Roman Pilipey

наслідки обстрілу в Основʼянському районі Харкова 22 червня 2024 року
Рятувальники біля стіни будинку, три нижні поверхи якого зруйновані російською авіабомбою, Харків, 22 червня 2024 року. Російська армія скинула на місто чотири бомби УМПБ Д-30. Три — влучили в підприємство в Холодногірському районі, ще одна — у житловий будинок в Основʼянському районі. Троє людей загинули, ще 56 — отримали поранення. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

рятувальники обливаються водою та відпочивають, пошуково-рятувальна операція, Харків, 22 червня 2024 року
Рятувальники обливаються водою та відпочивають під час пошуково-рятувальної операції на місці удару авіабомби по багатоквартирному будинку в Основʼянському районі Харкова, 22 червня 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

чоловік плаче поруч з пошкодженим автомобілем, в якому загинув його син, Покровськ, 24 червня 2024 року
Чоловік плаче поруч з пошкодженим автомобілем, в якому загинув його син під час російського ракетного удару по Покровську, Донеччина, 24 червня 2024 року. REUTERS/Alina Smutko

поранений український військовий у стабілізаційному пункті неподалік Торецька, 22 червня 2024 року
Поранений український військовослужбовець, якого евакуювали з позиції, у стабілізаційному пункті 41-ї механізованої бригади неподалік Торецька, Донеччина, 22 червня 2024 року. Getty Images/AFP/Roman Pilipey

У селі Витачів на Київщині відзначали Івана Купала, 22 червня 2024 року
У селі Витачів на Київщині відзначали Івана Купала, 22 червня 2024 року. Язичницьке свято мало прославляти три стихії: вогонь, воду та літні трави. У цей день нібито можна було відігнати злих духів або привернути їх. В обох випадках треба виконувати купальські обряди: стрибати через вогнище, плести вінки, ворожити та шукати цвіт папороті. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Топ дня
Звільнені з полону цивільні
Визволення з полону Нарімана Джеляла, вибухи на Вінниччині й транш МВФ — головні новини ранку 29 червня
Стяг Сполучених Штатів Америки
Reuters: США найближчим часом оголосять про пакет військової допомоги Україні
Удар по Дніпру 28 червня
Удар по багатоповерхівці в Дніпрі, повернення цивільних з полону РФ. 856 день війни. Онлайн
Володимир Зеленський
Президент підписав закон про перезавантаження БЕБ
Міжнародний валютний фонд
МВФ схвалив виділення Україні ще 2,2 мільярда доларів — Reuters

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
"Шахед"
Повітряні Сили збили вночі 10 із 10 "шахедів"
армія РФ
На війні в Україні РФ втратила 1070 військових за добу — Генштаб
Наріман Джелял
Україна повернула з полону 10 цивільних громадян. Серед них – Наріман Джелял
ДТЕК, теплова електростанція
ДТЕК втратив 90% потужностей, однак всі об'єкти підлягають відновленню — гендиректор компанії
На початок