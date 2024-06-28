В США пройшли дебати між Байденом та Трампом. Трамп заявив, що "Україна не виграє війну", назвав неприйнятними пропозиції Путіна щодо України, та засудив витрати Байдена на війну. Байден сказав, що Путін не зупиниться на Україні.

Нардепа Тищенка відправили під цілодобовий домашній арешт. Суд США виправдав засновника WikiLeaks Ассанжа та звільнив із зали суду.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

Військові 43-ї окремої артилерійської бригади ведуть вогонь із самохідної гармати 2С7 "Піон" по російських позиціях на Донеччині, 24 червня 2024 року. AP/Evgeniy Maloletka

32-річний артилерист Антон з 43-ї окремої артилерійської бригади показує татуювання з САУ "Піон", Донеччина, 24 червня 2024 року. AP/Evgeniy Maloletka

Чоловік спостерігає, як рятувальники гасять пожежу на місці російського ракетного удару по складах в Одесі, 24 червня 2024 року. Getty Images/AFP/Oleksandr Gimanov

Ольга ховається у коридорі свого будинку під час атаки російської авіації на Торецьк, Донеччина, 25 червня 2024 року. Порівняно з іншими прифронтовими населеними пунктами Торецьк останній час перебував на відносно спокійній ділянці фронту. Нині ж росіяни почали активно наступати на цьому напрямку та обстрілювати місто. Getty Images/AFP/Roman Pilipey

Рятувальники біля стіни будинку, три нижні поверхи якого зруйновані російською авіабомбою, Харків, 22 червня 2024 року. Російська армія скинула на місто чотири бомби УМПБ Д-30. Три — влучили в підприємство в Холодногірському районі, ще одна — у житловий будинок в Основʼянському районі. Троє людей загинули, ще 56 — отримали поранення. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Рятувальники обливаються водою та відпочивають під час пошуково-рятувальної операції на місці удару авіабомби по багатоквартирному будинку в Основʼянському районі Харкова, 22 червня 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Чоловік плаче поруч з пошкодженим автомобілем, в якому загинув його син під час російського ракетного удару по Покровську, Донеччина, 24 червня 2024 року. REUTERS/Alina Smutko

Поранений український військовослужбовець, якого евакуювали з позиції, у стабілізаційному пункті 41-ї механізованої бригади неподалік Торецька, Донеччина, 22 червня 2024 року. Getty Images/AFP/Roman Pilipey