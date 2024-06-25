Україна повернула 90 військовополонених

З російського полону 25 червня вдалося повернути ще 90 військових Збройних сил України. Зокрема додому приїхали захисники Маріуполя, ЧАЕС, тероборонівці та прикордонники.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та омбудсмен Дмитро Лубінець.

Вдалося повернути в Україну військових Нацгвардії, Військово-морських сил, тероборонців, прикордонників. Серед них 52 захисники Маріуполя, оборонці Чорнобильської АЕС і ті, хто воював на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Це вже 53-й обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ, зазначив Лубінець. Всього на сьогодні вдалося повернути 3300 українців.

"Надалі ми слідкуватимемо за дотриманням прав повернутих, зокрема щодо медичного огляду, реабілітації, отримання необхідних документів, банківських карток", — додав він.

Пізніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що 25 червня повернулися:

32 нацгвардійці,

18 прикордонників,

17 представників Військово-морських Сил,

15 бійців ЗСУ,

8 тероборонівців.

Серед них повернути 59 оборонців Маріуполя, 52 з яких вийшли з "Азовсталі". Також повернулися 5 бійців НГУ, які на початку вторгнення вартували на ЧАЕС.

У звільненні українських військових сприяли Об'єднані Арабські Емірати.

Що відомо про обміни військовополоненими

31 травня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. З російського полону вдалося повернути 75 людей. Серед визволених оборонців — 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.

29 травня в офісі уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця спростували заяви Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової про те, що нібито “обміни полоненими з Україною призупинені через надумані вимоги української сторони”, не відповідають дійсності. Москалькова заявила, що "обмін військовополоненими між Росією та Україною призупинено на кілька місяців". При цьому вона звинуватила Київ у "неправдивих вимогах".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни.