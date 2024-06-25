Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про вступ

У Люксембурзі 25 червня розпочалася Міжурядова конференція, яка офіційно дає старт переговорам про вступ України в Європейський Союз.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

На конференції виступили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб.

"Ми прекрасно розуміємо, що попереду ще багато роботи на шляху. Ми готові до неї. Ми продемонстрували, що можемо рухатися швидко і досягати неможливого. Сьогоднішня подія це чітко демонструє", — зауважив Шмигаль.

Він сказав, що майбутнє членство України в ЄС — це найкраща відповідь на виклики Європи сьогодення та "унікальна можливість" зміцнити ЄС.

"Ми віримо, що допомога Україні у перемозі над російським агресором та подолання викликів післявоєнної відбудови стане найбільшим досягненням Європи за останні десятиліття", — додав глава уряду.

Адді Лябіб наголосила, що як майбутні країни-члени, так і теперішні повинні бути готовими до вступу, якщо йдеться про перспективу розширення ЄС. Робота в обох напрямках має відбуватися паралельно.

"Процес розширення — це геостратегічна інвестиція в мир, безпеку, стабільність і процвітання. Він є рушійною силою для поліпшення економічних і соціальних умов життя наших громадян, зменшення нерівності між країнами і має сприяти утвердженню цінностей, на яких заснований Союз", — додала вона.

Президент України Володимир Зеленський привітав офіційний старт перемовин.

Він сказав, що тепер справа у технічній роботі України із Євросоюзом, в адаптації нашої системи до ЄС і "в політичній волі Європи зробити європейський проєкт справді довершеним".

"Коли на п’ятий день повномасштабної війни ми разом підписали заявку на вступ у Євросоюз, багато хто казав, що це не більше ніж мрія. Але ми реалізували цю мрію", — підкреслив президент.

Після початку перемовин щодо вступу України в ЄС 25 червня розпочнеться двосторонній скринінг, що триватиме до кінця року. У 2025 році можна буде ухвалити рішення про наступні етапи вступу. Про таке заявила перед конференцією міністерка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина.

Урядовиця вважає, що Україна здатна завершити всі приготування, аби вступити в Євросоюз до 2030 року.

"Ми маємо достатньо досвіду у збалансуванні різних діалогів між державами-членами, щоб досягти необхідних політичних рішень, які нам потрібні", — сказала вона.

14 червня посли Євросоюзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до економічно-політичного блоку України та Молдови.

21 червня Рада Європейського Союзу підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори з Україною і Молдовою про вступ до економічно-політичного блоку, які розпочнуться 25 червня в Люксембурзі.

Новину доповнено о 17:24. Додано стислі виступи Шмигаля та Лябіб.