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Рютте офіційно призначили генсеком НАТО
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Рютте офіційно призначили генсеком НАТО

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Рютте, генсек НАТО
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на Глобальному саміті миру в Бюргенштоці, Швейцарія, 15 червня 2024 року. REUTERS/Denis Balibouse

Прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте 26 червня офіційно призначили на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це повідомив чинний генсек Єнс Столтенберг, а також ідеться на сайті НАТО.

"Марк — істинний прихильник трансатлантичного союзу, сильний лідер і будівничий консенсусу. Я бажаю йому усіляких успіхів на шляху подальшого зміцнення НАТО. Я знаю, що залишаю НАТО в надійних руках", — написав Столтенберг.

За таке рішення проголосували представники всіх 32 країн-членів Альянсу.

До своїх повноважень Рютте візьметься з 1 жовтня, коли закінчується мандат Єнса Столтенберга, теперішнього очільника НАТО.

Що відомо про обрання нового генсека НАТО

Єнс Столтенберг, який обіймає посаду генсека НАТО з 2014 року, мав залишити свою посаду ще 1 жовтня 2022 року, однак у березні 2022-го лідери країн Альянсу вирішили продовжити його мандат до 30 вересня 2023 року, а потім — ще на рік. Таким чином повноваження Столтенберга закінчуються 1 жовтня 2024 року.

23 жовтня 2023 року прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що готовий замінити Єнса Столтенберга на посаді наступного генсека НАТО

Лондон, Париж і Берлін пообіцяли підтримати заявку Рютте на вступ до НАТО, тоді як група країн східного флангу, близьких до російського кордону, залишаються невпевненими в кандидатурі Рютте, але з інших причин.

Країни Балтії незадоволені відсутністю зобов'язань Рютте щодо голландських оборонних витрат, тоді як президент Румунії Клаус Йоганніс був незадоволений тривалим опором Нідерландів приєднанню його країни до Шенгенської зони. Минулого місяця Йоганніс заявив союзникам, що вирішив кинути виклик Рютте.

Для призначення голови Альянсу потрібна згода всіх держав-членів. 18 червня Столтенберг вперше публічно заявив, що Рютте має найбільше шансів на посаду наступного очільника військово-політичного блоку.

20 червня Йоганніс заявив, що він відкликав свою кандидатуру на посаду генсека і підтримає Марка Рютте.

Оновлено об 11:39. У попередній версії новини ми посилалися на Reuters, зараз — на офіційне джерело НАТО.

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