Суд відправив нардепа Тищенка під цілодобовий домашній арешт

Київський Печерський районний суд у вівторок, 25 червня, обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. За рішенням суду він має знаходитись під цілодобовим домашнім арештом протягом наступних 60 діб.

Про це із приміщення суду повідомляє кореспондентка Суспільного.

Перед початком засідання Тищенко поспілкувався з журналістами. Коли нардепа запитали, навіщо він під час обшуків розбив свій телефон, він заявив, що не може розголошувати інформацію у справі.

"Йде слідство. Я впевнений, що слідчі розберуться, хто на кого тиснув, хто заважав депутатським діям", — сказав він.

Микола Тищенко під час судового засідання у Печерському суді Києва, 25 червня 2024 року. Суспільне Новини/Владислав Нагорний

Як заявив суддя Олексій Соколов, клопотання прокурорів щодо застосування стосовно Тищенка запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту вирішили задовольнити.

Крім того, суд зобов'язав нардепа здати паспорти для виїзду за кордон і не відлучатися з місця проживання без дозволу слідства.

Прокурор просив суд застосувати до Тищенка цілодобовий домашній арешт та застосування до нардепа особисті зобов'язання. Йдеться носіння електронного браслета, заборону на виїзд з Києва, обов'язок повідомляти слідство про зміну місця проживання та роботи, а також здачу закордонного паспорта.

Він також поінформував суд про те, що коли правоохоронці прийшли до Тищенка для вручення підозри, він розбив два своїх мобільні телефони й попросив долучити до матеріалів справи відповідне відео

"Він (Тищенко — ред.) ударяє телефон об кам'яний стіл. Таким чином, спочатку його псуючи, а потім знищуючи. Спочатку це був один телефон, а потім – інший. Після того, як він один раз вдарив, він його зламав майже навпіл, а потім кидав на підлогу і на стіл", – сказав прокурор.

Зі свого боку адвокат нардепа заявив, що якби його підзахисний захотів переховуватися, то взагалі б не з'явився на судове засідання. Але Тищенко впевнений у "своїй позиції й тому він тут", додав захисник.

Що цьому передувало

За матеріалами ДБР генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це зранку 25 червня повідомили в ДБР.

Раніше в соцмережах розповсюдили відео зняте у Дніпрі, на якому видно як люди в одязі кольору хакі та балаклавах на вулиці утримують чоловіка у цивільному. Як повідомили Суспільному у поліції, чоловіка у цивільному утримували та завдали йому тілесних ушкоджень. Також з’явилося відео із початком конфлікту. На ньому — народний депутат України Микола Тищенко.

У мережі повідомляють, що чоловік у цивільному — Дмитро Павлов, який проходив службу у спецпідрозділі Kraken ГУР МО. Згодом у telegram-каналі спецпідрозділу Kraken опублікували допис та підтвердили, що чоловіком у цивільному на відео є колишній військовослужбовець спецпідрозділу.

У Facebook народного депутата Миколи Тищенка з’явилася публікація, в якій стверджується, що "під час проведення обшуків шахрайських ботоферм на представників поліції було здійснено напад: завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості та розбито боді-камеру".

"Після завдання кількох ударів слідчому, який працював на обшуку, чоловік у білій футболці на відео намагався втекти, а також демонстративно зняв штани перед поліцейським під час складання на нього заяви", — написав він.

В поліції зазначили, що ані місцеві, ані правоохоронці з області не співпрацювали з Тищенко і не брали участь в проведенні обшуків.

Тищенко про начебто причетність Павлова до ботоферм

21 червня нардеп Олексій Гончаренко запустив стрім засідання сесії Верховної Ради, під час якого задав питання Миколі Тищенку щодо інциденту в Дніпрі 20 червня.

"Він там є начальником безпеки ботоферми "Девʼяточки", яка налічує 120 кол-центрів по Україні. Він разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії, і спровокував поліцейського", — відповів Тищенко, зазначивши, що має відеопідтвердження.

При цьому він заперечив, що має охорону.