Дебати Байдена і Трампа. Текстовий онлайн

Про Україну

Трамп заявив, що якби "в Америці був справжній президент, якого поважав би Путін, той би ніколи не вторгся в Україну (це саме Трамп заявляв вже декілька разів). Загинуло багато людей, набагато більше, ніж думають. Ви можете подвоїти ці цифри, можливо, потроїти. Він (Байден) не зробив нічого, щоб зупинити це".

Зі слів Трампа, Байден "заохочував Росію до вторгнення" через вивід військ США з Афганістану у 2021-му. "Це був жахливий сором, найганебніший момент в історії нашої країни. Коли Путін побачив це, він сказав: "Знаєте що, я думаю, ми зайдемо". Це була його мрія. Я говорив з ним про його мрію. Різниця в тому, що він ніколи б не вторгся в Україну (за іншого президента США)".

Трамп погодився з тим, що умови Путіна неприйнятні, проте ще раз нагадав, що війна б не почалася, якби в Америки "був лідер". "Він (Джо Байден) дав Україні 200 мільярдів доларів, або навіть більше. Це великі гроші. Кожного разу, коли Зеленський приїжджає в цю країну, він забирає з собою 60 мільярдів доларів. Він найбільший продавець у світі. І я не критикую його. Лише кажу, що гроші, які ми витрачаємо на війну, ми витрачати не повинні".

Трамп назвав Байдена "найгіршим головнокомандувачем" та заявив, що як тільки стане президентом, "покінчить з війною". В травні він презентував свій мирний план. Його основна ідея: Київ буде отримувати військову допомогу США лише, якщо почне мирні переговори з Росією. Приватно експрезидент заявив, що міг би припинити війну Росії в Україні, тиснучи на Україну, щоб та відмовилася від певної території.

Джо Байден відповів, що "Путін — воєнний злочинець", який не зупиниться на Україні, а далі "буде Польща, Білорусь, країни НАТО. Ми можемо тільки здогадуватись, що буде далі, якщо все спустити з рук".