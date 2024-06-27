Дебати Байдена і Трампа. Текстовий онлайн

28 червня, по Києву, розпочинаються дебати Джо Байдена та Дональда Трампа. Обидва — головні конкуренти на виборах президента США, що пройдуть восени.
Аналітики припускали, основними темами розмови стануть економіка й соціальна та міграційна політика, тобто, більш внутрішній порядок денний. Проте, список тем, що могли б обговорити Трамп і Байден значно ширший. З 2019 року — часу їхніх минулих президентських перегонів, відбулося багато чого: наслідки пандемії коронавірусу, найбільша інфляція в США за останні 40 років, дві війни — Росії проти України, та Ізраїля проти ХАМАСу, штурм Капітолія, чотири кримінальних справи проти Трампа та одна — проти Хантера Байдена, сина чинного президента США. Коротко кажучи, кандидатам в президенти є про що поговорити.
Суспільне транслює дебати наживо з перекладом українською та публікує основні тези кандидатів.
Про вік
"Половину моєї кар'єри я був наймолодшою людиною у політиці. Зараз я найстарший, але й найкомпетентніший. Подивіться, як я змінив ситуацію у країні. Комп'ютерні чіпи ми створили... але потім їх втратили, і от зараз Південна Корея нарешті інвестує, що створює робочі місця для американців. Я був би радий якісь змагання пройти, і я дам йому (Трампу) фору. Я з радістю заграю в гольф", — заявив 81-річний Джо Байден.
"Я пройшов два когнітивні тестипсихологічний тест, що вимірює інтелектуальний потенціал людини, ми оприлюднили це. Він (Байден) не пройшов жодного. Я хотів би, щоб він пройшов лише один, дуже простий, наприклад, перші п'ять запитань. Я проходжу медогляд щороку. Я щойно став чемпіоном світу з футболу. Виграв два звичайних клубних чемпіонати. Для цього треба бути досить розумним і вміти бити м'яч на велику відстань, і я це вмію. Він цього не робить, він не може вдарити по м'ячу на 50 ярдів. Він викликав мене на матч з гольфу — він не може влучити в м'яч на 50 ярдів. Я думаю, що я в хорошій формі", — відповів 78-річний Дональд Трамп.
Про справу Евана Гершковича
30 березня 2023 року його ФСБ затримало у Єкатеринбурзі американського журналіста Евана Гершковича, що працював на The Wall Street Journal. Його звинуватили у шпигунстві на користь США. І журналіст, і видання це заперечують.
"Зараз у нас є заручник (в Росії), репортер Wall Street Journal. Я вишлю його звідти дуже швидко, як тільки вступлю на посаду, ще до того. Він (Путін) мав би вислати його вже давно, але Путін, напевно, просить мільярди доларів, тому що цей чоловік [Байден] щоразу їх платить. У нас було дві справи, ми заплатили 6 мільярдів доларів за п'ятьох людей. Я витягнув 58 людей, і я не заплатив практично нічого", — заявив Трамп.
17 червня видання The Wall Street Journal із посиланням на американських та словенських посадовців написало, що Гершковича можуть обміняти на пару російських шпигунів — Артема та Анну Дульцевих, які з 2017 року проживали у Любляні, видавали себе за аргентинців, але при цьому працювали на розвідку Росії. Дульцевих заарештували у грудні 2022-го та засудили до восьми років ув'язнення.
Про наркотрафік
Трамп заявив, що коли він був президентом, до пандемії коронавірусу, "добре справлявся (з проблемою наркозалежних в країні)". А потім "почали зростати обсяги переправлення наркотиків через кордон", та все одно "у нас були дуже низькі показники". Поки, зі слів Трампа, не "зʼявився" Байден: "Ви бачили цифри зараз? Кількість наркотиків і торгівлі людьми, що йде через наш кордон — це найгірше, що я коли-небудь бачив. Кількість наркотиків, які перетинають кордон, є найбільшою, яку ми коли-небудь мали".
Байден підтвердив, що під час правління Трампа наркотрафік зменшився, і заявив, що США "потрібно більше працювати з Мексикою" по цьому питанню.
Про податки
"Ніхто так не знижував податки, як ми. Він (Байден) хоче підняти податки в чотири рази. Він хоче, щоб скорочення податків Трампа закінчилося. Усе життя я зростав і бачив, як політики говорили про зниження податків. Коли ми знизили податки, як я вже казав, Apple і всі ці компанії повернули гроші в нашу країну", — заявив Трамп.
Байден відповів, що під час його президентства "збільшили податковий кредит": Він (Трамп) каже, що допоміг середньому класу. Але ви спустошили середній клас і залишили нам країну, у якій був найбільший дефіцит бюджету".
Про медичну реформу
Трамп заявив, що Байден "руйнує всі медичні програми через те, що приїжджають мігранти" і їх ставлять на соціальне забезпечення, "кладуть у наші лікарні; займають місце наших громадян". "Вони забирають наші школи, наші лікарні, і вони збираються забрати соціальне забезпечення. Він (Байден) знищує соціальне забезпечення".
"Мене називають людиною, яка не шанує старших, але насправді медичну реформу провів я", — додав Трамп. — "Наші ветерани живуть на вулиці, а ці люди живуть у розкішних готелях. Він (Байден) не знає, що робить. Я ніколи раніше не бачив такої злості в нашій країні".
Байден відповів, що "американці зараз мають найкраще медичне забезпечення: 40 мільйонів людей раніше не мали шансу, бо в них не було медичного страхування".
Про клімат
"Я хочу абсолютно бездоганно чисту воду, абсолютно чисте повітря, і ми мали його. Ми мали найкращі показники за всю історію щодо викидів, і використовували всі форми енергії, всі форми. Протягом чотирьох років мого правління ми мали найкращі екологічні показники за всю історію", — заявив Трамп.
Раніше він казав, що боротьба з глобальним потеплінням стримує економічне зростання. Під час свого президентства Трамп скасував понад 100 екологічних норм. Він закликає до збільшення виробництва викопного палива, виступає проти державної підтримки відновлюваної енергетики та обіцяє, якщо стане президентом вдруге, скасувати постанови адміністрації Байдена про перехід на відновлювані джерела енергії.
Також, Дональд Трамп та вивів США з Паризької кліматичної угодиПарізька кліматична угода по регулюванню заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю.
"Паризька угодаПарізька кліматична угода по регулюванню заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю" мала коштувати нам трильйон доларів, а Китаю — нічого, Росії — нічого, Індії — нічого. Це було обкрадання Сполучених Штатів, і я розірвав її, бо не хотів витрачати гроші даремно. Ми були єдиними, хто платив за це. Це була катастрофа", — заявив Трамп на дебатах.
Байден відповів, що "провів найкраще законодавство у галузі клімату. У нас великий поступ за 2023 рік. Ми заснували кліматичний корпус для молодих людей".
Загалом, Байден планує скоротити викиди парникових газів в США на 40% до 2030 року. Йдеться про ряд заходів та законодавчих ініціатив. Наприклад — кількість електромобілів до 2032 року має складати більшість зі всіх нових авто в країні. Вугільні підприємства мають до 2039-го на 90% скоротити викиди.
Про інфляцію
Трамп заявив, що Байден винен в інфляції, яка "вбиває людей, бо вони більше не можуть купувати продукти".
Трамп говорить, за Байдена вартість харчових продуктів "подвоїлася, потроїлася, почетверилася", а він лишив йому країну "в якій практично не було інфляції й все, що йому (Байдену) потрібно було зробити, залишити її в спокої. Він зруйнував її своєю новою зеленою аферою (йдеться про кліматичну програму Байдена) і всіма іншими грошима, які викидаються у вікно".
Найбільший удар, зі слів Трампа, прийшовся по афроамериканцях — "це мільйони людей, яким він дозволив в'їхати через кордон. Це може бути 18, 19, навіть 20 мільйонів людей". "Те, що він (Байден) зробив з афроамериканцями, жахливо, включаючи той факт, що протягом 10 років він називав їх "суперхижаками". Ми не можемо про це забути. У 1990-х роках "суперхижаки" було його терміном, і вони дуже ображалися на це".
Трамп заявив, що давав фінансування "історично афроамериканським коледжам та університетам", а найбільшим своїм успіхом вважає програму "Зона можливостей", бенефіціарами якої є афроамериканці, і "саме тому ми маємо найкращі показники з ними, можливо, за всю історію". Водночас, зі слів Трампа, Байден "втратив значну частину афроамериканців" та іспаномовних.
Байден відповів, що на початку його президентського терміну дійсно не було інфляції, бо "безробіття було 50%, не було робочих місць. Насправді це він (Трамп) спричинив інфляцію величезними вливаннями у боротьбу з пандемією коронавірусу".
У 2021 році темпи інфляції у США досягли рівня 7%, чим побили сорокарічний рекорд. Це повʼязували з епідемією коронавірусу. За рік Байден заявив, що через війну Росії проти України ціни на газ, енергію та харчові продукти в США склали приблизно половину місячного зростання цін. У 2023-му у промові "Про стан справ в країні" президент Сполучених штатів знову назвав ці два чинники інфляції — наслідки коронавірусу та російсько-українську війну.
Про штурм Капітолію у січні 2021-го
6 січня 2021 року у Вашингтоні прибічники Дональда Трампа взяли штурмом Капітолій під час засідання Сенату, на якому мали затвердити результати попередніх президентських виборів. На них Джо Байден переміг Дональда Трампа. Протестувальники заявляли, про фальсифікації та вимагали скасувати результати виборів. Трамп обіцяє помилувати всіх, кого заарештували в той день. Він сам також проходить у цій справі і йому загрожує до 20 років увʼязнення.
Джо Байден заявив, що під час штурму Капітолія, все ще на той момент президент Трамп "нічого не робив, аби це припинити" (насправді, Дональд Трамп врешті відправив туди Нацгвардію), а отже відповідальний за сутички.
Трамп заявив, що не давав наказу штурмувати Капітолій та запропонував Ненсі Пелосі (тоді — спікерка Палати представників США) "10 000 солдатів або Національну гвардію, а вона відмовилася. Зараз вона зізнається, що відмовилася. Вона сказала: "Я беру на себе повну відповідальність за 6 січня".
Про Ізраїль
Байден заявив, що всі члени "Групи семи" підтримали його план стосовно війни: звільнення заручників, припинення вогню: "Єдина річ, що я не підтримую щодо Ізраїлю, це бомби, які використовують у густонаселених регіонах".
Трамп відповів, що Байден "став палестинцем", та що "єдиний, хто хоче продовжувати воювати — це ХАМАС" і треба дозволити Ізраїлю "закінчити роботу".
Раніше Байден заявляв, що підтримує ідею співіснування Ізраїлю та Палестини, проте ХАМАС не представляє інтереси палестинців. Трамп виказував сумніви, що дві країни зможуть співіснувати мирно.
Про Україну
Трамп заявив, що якби "в Америці був справжній президент, якого поважав би Путін, той би ніколи не вторгся в Україну (це саме Трамп заявляв вже декілька разів). Загинуло багато людей, набагато більше, ніж думають. Ви можете подвоїти ці цифри, можливо, потроїти. Він (Байден) не зробив нічого, щоб зупинити це".
Зі слів Трампа, Байден "заохочував Росію до вторгнення" через вивід військ США з Афганістану у 2021-му. "Це був жахливий сором, найганебніший момент в історії нашої країни. Коли Путін побачив це, він сказав: "Знаєте що, я думаю, ми зайдемо". Це була його мрія. Я говорив з ним про його мрію. Різниця в тому, що він ніколи б не вторгся в Україну (за іншого президента США)".
Трамп погодився з тим, що умови Путіна неприйнятні, проте ще раз нагадав, що війна б не почалася, якби в Америки "був лідер". "Він (Джо Байден) дав Україні 200 мільярдів доларів, або навіть більше. Це великі гроші. Кожного разу, коли Зеленський приїжджає в цю країну, він забирає з собою 60 мільярдів доларів. Він найбільший продавець у світі. І я не критикую його. Лише кажу, що гроші, які ми витрачаємо на війну, ми витрачати не повинні".
Трамп назвав Байдена "найгіршим головнокомандувачем" та заявив, що як тільки стане президентом, "покінчить з війною". В травні він презентував свій мирний план. Його основна ідея: Київ буде отримувати військову допомогу США лише, якщо почне мирні переговори з Росією. Приватно експрезидент заявив, що міг би припинити війну Росії в Україні, тиснучи на Україну, щоб та відмовилася від певної території.
Джо Байден відповів, що "Путін — воєнний злочинець", який не зупиниться на Україні, а далі "буде Польща, Білорусь, країни НАТО. Ми можемо тільки здогадуватись, що буде далі, якщо все спустити з рук".
Про кордон
Джозеф Байден заявив, що він "збільшив охорону кордону та патрулі" і зараз на 40% менше нелегальних мігрантів перетинають кордон.
Трамп відповів, що під час його президентства у США був "найбезпечніший кордон в історії країни", який Джо Байден відкрив, для "людей з в'язниць, з психіатричних лікарень, для терористів з усього світу, не лише з Південної Америки".
У передвиборчій програмі Трамп пообіцяв з приходом на посаду розгорнути "наймасштабнішу в історії країни операцію з депортації мігрантів". В травні видання The Wall Street Journal повідомило, що команда Трампа вже готує “безпреценденті закони” для видворення мігрантів з країни та зупинення потоку нелегальних біженців через кордон з Мексикою. Ще у 2019 році Трамп почав там будувати стіну, яка наразі руйнується.
Стівен Міллер, радник Дональда Трампа з іміграційної політики, заявив, що Трамп домагатиметься збільшення кількості депортацій — до мільйона на рік та дозволить використовувати федеральні війська для затримання мігрантів.
Про конституційне право на аборти
Дональд Трамп заявив, що підтримує рішення Верховного суду, який у червні скасував "конституційне право" на аборт — своє ж рішення 1973 року, відоме як справа "Роу проти Вейда". Йдеться про те, що забороняти чи ні аборти, та за яких умов мають вирішувати не на федеральному рівні, а в кожному штаті окремо.
"Вони проголосували, щоб скасувати рішення у справі "Роу проти Вейда" і повернути його назад до штатів — це те, чого всі хотіли 10 років тому. Техас відрізняється, Флорида відрізняється, але вони всі приймають свої власні рішення і контролюють це", — заявив Трамп та запевнив, що скасований закон "забирав життя дитини навіть на девʼятому місяці".
Джо Байден заперечив, що "Роу проти Вейда" давав таку можливість, виступає проти обмежень на аборти, але не на пізніх стадіях вагітності.
Про економіку
Дональд Трамп почав із запевнення, що він лишив Джо Байдену "найкращу економіку за всю історію країни", навіть попри пандемію коронавірусу, а зараз, зі слів Трампа, США стає "країною третього світу".
"Я за свою каденцію зменшив найбільше податків в історії. Саме це дозволило нам розвиватися. Золото, газ, нафта — усе у нас зʼявилося", — заявив Трамп.
Джо Байден відповів, що економіка в дусі Трампа — це "винагороджували багатих".
Трамп, на посаді президента, дійсно скорочував податки та також, частково, виступав за протекціонізм для великих торгових компаній.
Джо Байден та Дональд Трамп прибули до студії CNN в Атланті — дебати офіційно розпочаті. Трансляція з перекладом українською — на сайті Суспільне Новини у вкладці Перший або на телеканалі Перший.
Правила дебатів
Дебати відбуватимуться без живої аудиторії й триватимуть 90 хвилин.
Як повідомляє канал CNN, кандидати не можуть використовувати нотатки, також буде працювати правило вимкненого мікрофона для того, хто слухає відповідь опонента.
Де проходять дебати
Майданчиком для дебатів обрали Аталанту — найбільше місто штату Джорджія. Це — один з "хитких" штатів — і Республіканці, й Демократи традиційно мають в ньому майже однакові шанси отримати більшість голосів, тож таким штатам кандидати приділяють особливу увагу.
На президентських виборах 2020 року в Джорджії переміг Байден з мінімальною перевагою — 49,51%, проти 49,25% у Трампа, який, проте заявив, що перемога за ним. Тоді в Джорджії двічі перераховували голоси й обидва рази результат був на користь Джо Байдена.