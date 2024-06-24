Президент Володимир Зеленський сьогодні, 24 червня, повідомив, що ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За його словами, зранку він провів нараду з військовими, зокрема, з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і очільником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. На засіданні також був присутній міністр оборони Рустем Умєров.

"Обговорили ситуацію на ключових напрямках. Найбільша увага зараз – Донеччині. І постачанню нашим силам усього, що необхідно. Була сьогодні доповідь і щодо Покровська – наслідків ударів російських ракет. Десятки людей постраждали, і серед них – три дитини", — сказав Зеленський.

Він додав, що також обговорили й кадрові питання у Збройних силах України.

"Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", — сказав президент.

Відповідний указ про звільнення Юрія Содоля №374/2024 опубліковано на сайті Офісу президента. Указом №375/2024 Андрія Гнатова призначено на посаду командувачем обʼєднаних сил ЗСУ.

Що цьому передувало

Напередодні начальник штабу бригади Нацгвардії "Азов" Богдан Кротевич звернувся до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо одного з бойових генералів. Джерело Суспільного у військовому керівництві повідомило, що заява написана на генерал-лейтенанта Юрія Содоля. За словами Кротевича, Содоль відповідальний за "втрату областей та десятків міст та тисяч українських солдатів". Він додав, що генерал, "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". Юрія Содоля було призначено на посаду у лютому 2024 року замість Сергія Наєва.

Що відомо про Андрія Гнатова

Андрій Гнатов — морський піхотинець, підрозділи якого були задіяні під час оборони півдня України у 2022 році. У 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ. Гнатов – колишній начальник штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти та екскомандир 36-ї бригади. З 2022 року – керівник штабу та заступник командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ.

Він очолював оборону Бахмута та Миколаєва, а також був одним з учасників операції зі звільнення Херсонщини восени 2022-го року. Гнатов нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ст., Хрестом бойових заслуг та медаллю "За військову службу Україні".